Collegium Intermarium startuje  

Rektor Collegium Intermarium dr Tymoteusz Zych podkreślił, ze dziś często zwycięża prawda głoszona przez tego, kto ma więcej siły i potrafi zdominować innych swoją narracją. Przeciwnicy poszukiwania prawdy, jakiej zgłębianiu poświecił się między innymi Sokrates, najpierw przyjmują ideologiczne, odpowiadające im założenia, a potem dobierają do nich odpowiednie fakty, w ten sposób tworząc wykrzywiony obraz rzeczywistości.

Premier Węgier Viktor Orban, który połączył się wirtualnie z zebranymi, podkreślił, że dzisiaj istotną areną walki ideologicznej stały się uniwersytety. - Dzieje się to w czasie, gdy totalitaryści - spadkobiercy marksizmu - odnoszą się do chrześcijan jako wrogów, nie akceptując ich optyki widzenia świata - powiedział. A uniwersytet Collegium Intermarium odwołuje się właśnie do wartości chrześcijańskich.

- Chcemy tutaj uczyć nie tego, co młodzi ludzie mają myśleć, ale jak powinni dochodzić do prawdy - podkreślała księżna prof. Ingrid Detter de Frankopan – kierownik Katedry Prawa Collegium Intermarium, która przez lata doradzała papieżowi Janowi Pawłowi II.

Sohrab Ahmari – pisarz, autor bestsellerów i redaktor opinii w „New York Post”, mówił, ze świat kreowany przez kierująca nim elitę laptopów nie jest rzeczywisty, ale tak naprawdę został przez nią wymyślony. Ulegamy nowej utopii ogarniającej naszą cywilizację.

W konferencji biorą udział także prof. Adrian Vermuele – wykładowca prawa na Uniwersytecie Harvarda, twórca doktryny „common-good constitutionalism”, Marion Maréchal – była deputowana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, wnuczka założyciela Frontu Narodowego Jeana-Marie Le Pena, założycielka Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP) w Lyonie. dr Gladden Pappin z Uniwersytetu w Dallas i były marszałek Sejmu dr Józef Zych.

Inaugurujący rok akademicki podkreślali jak istotny jest fakt, ze Collegium to inicjatywa oddolna. Wielu darczyńców zaangażowało się w umożliwienie jej działania. Kilku studentów pierwszego roku prawa otrzymało ufundowane przez sponsorów stypendia w tym jedno im. św. Urszuli Ledochowskiej.

Inauguracja działalności międzynarodowego Collegium Intermarium odbyła się w maju br. W październiku uczelnia rozpoczyna pierwszy semestr. Nowa uczelnia opierać się ma na doświadczeniu organizacji eksperckich i think tanków, w tym Instytutu Ordo Iuris, którego eksperci współtworzą kadrę dydaktyczną i naukową. Obok edukacji jej zadaniem jest stworzenie platformy międzynarodowej debaty i badań kluczowych wyzwań społecznych, prawnych i ekonomicznych stojących przed naszym regionem.

Uczelnia, jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania, znalazła się na czarnej liście tworzonej przez liberalne media, które przez oszczercze artykuły próbowały narzucić jej karykaturalny odbiór.