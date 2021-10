Prof. Leszek Mądzik nominowany do nagrody Totus Tuus

Artysta związany z KUL, założyciel Sceny Plastycznej KUL znalazł się wśród trzech osób nominowanych do tegorocznej nagrody w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej".

W tym roku gala przyznania tzw. "katolickich nobli" odbędzie się 9 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Co roku nagrodę w kształcie anioła wzbijającego się do lotu otrzymują osoby i instytucje, które inspirują się nauczaniem Jana Pawła i tym samym przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości.

Nagroda Totus Tuus przyznawana jest w czterech kategoriach: Promocja godności człowieka, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II oraz Totus Tuus medialny im. bp. Jana Chrapka.

Prof. Leszek Mądzik został nominowany do nagrody w kategorii: Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej.

W tej samej kategorii nominowani zostali także: inicjatorka festiwali muzycznych Elżbieta Penderecka oraz pisarz Jerzy Surdykowski.

Transmisja przyznania nagród już 9 października o godz. 16 w TVP 2.