Kraków żegna Adama Zagajewskiego  

Po południu urna z prochami Adama Zagajewskiego została przeniesiona z bazyliki św. Floriana do kościoła Piotra i Pawła. Mszy św. żałobnej przewodniczy ks. prof. Alfred Wierzbicki. Po nabożeństwie nastąpi złożenie urny z prochami do sarkofagu.

W uroczystościach uczestniczy rodzina i najbliżsi poety, jego przyjaciele i znajomi, a także przedstawiciele władz i świata akademickiego. Mieszkańcy mogą śledzić uroczystości pogrzebowe na telebimie ustawionym przed świątynią. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnia chór Capella Cracoviensis.

Do osób, które chcą pożegnać Zagajewskiego, rodzina zmarłego poety zaapelowała o to, by zamiast kwiatów złożyć datki dla Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom "Stawiamy na łapy". Wolontariusze z puszkami oznaczonymi logo Fundacji kwestują w niedzielę przed oboma kościołami.

Niedzielne uroczystości poprzedził wieczór poetycki w kościele św. Katarzyny, gdzie czytano utwory zmarłego poety.

Adam Zagajewski zmarł w Krakowie 21 marca. Ze względu na pandemię pogrzeb nie mógł odbyć się wcześniej.

