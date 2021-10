"Milion dzieci modli się na różańcu"  

Zaczęło się to w 2005 roku w stolicy Wenezueli Caracas. - Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze - powiedziała katechetka podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach z religii. Powtórzyła właściwie zdanie św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem".

Akcja z Wenezueli rozszerzyła się na wiele krajów całego świata. Rok 2020 okazał się jak dotąd rekordowym. Polska znalazła się na 1. miejscu w klasyfikacji międzynarodowej akcji modlitewnej. Na kolejnych miejscach znalazł się Meksyk i Słowacja. W Polsce w ramach kampanii zarejestrowano ponad 67 tys. dzieci, a ilość zgłoszonych placówek (w większości szkół i przedszkoli) przekroczyła 700. Na międzynarodowej stronie internetowej akcji zarejestrowało się ponad 509 tys. dzieci ze 136 krajów świata!

Organizatorzy zapraszają do współpracy katechetów i uczniów, młodzież katolicką, dzieci i ich rodziców.

- Modlitwa działa cuda! Wierzymy, że wspólnie możemy zmieniać świat, szczególnie tam gdzie dochodzi do ciągłych ataków na chrześcijan. Modlitwa i czynna pomoc prześladowanym za wiarę w Jezusa Chrystusa da naszym Braciom i Siostrom w wierze siłę, by przetrwać ciężki czas - piszą.

