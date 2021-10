Służby prasowe europarlamentu podały, że ma on "ponownie wezwać Komisję Europejską do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w odniesieniu do budżetu UE i wszczęcia przeciwko rządowi w Warszawie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego".

Po debacie z udziałem Morawieckiego oraz von der Leyen, w czwartek odbędzie się głosowanie nad rezolucją - przekazał PE.

Ponadto w środę - jak podały służby prasowe PE - odbędzie się "debata w związku z rocznicą wprowadzenia w Polsce niemal całkowitego zakazu aborcji". "Kontrowersyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wszedł w życie w styczniu 2021 r. i ogranicza legalną aborcję do przypadków gwałtu lub kazirodztwa lub gdy ciąża zagraża życiu matki, wywołał długotrwałe protesty" - czytamy na stronach PE.

Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny RP, po rozpoznaniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.