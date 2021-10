"Ta śmierć jasno pokazuje, że nasi posłowie do Parlamentu są sługami ludzi, dostępnymi dla ludzi w potrzebie, szczególnie w ich okręgach wyborczych. Ten straszliwy atak, kiedy David prowadził spotkanie w swoim okręgu wyborczym, jest atakiem na nasze demokratyczne działania i tradycje" - napisał kard. Vincent Nichols w oświadczeniu, opublikowanym wkrótce po śmierci Davida Amessa.

Należący do obozu konserwatywnego katolicki parlamentarzysta, został zasztyletowany podczas spotkania, które prowadził w swoim okręgu wyborczym w Leigh-on-Sea. "David realizował swoje powołanie jako katolik w życiu publicznym z wielkodusznością i uczciwością. Służył w Parlamencie przez cztery dekady i był szanowany przez wszystkie partie polityczne w tej Izbie. Jego przedwczesna śmierć jest wielką stratą" - podkreślił prymas Anglii i Walii.

Przewodniczący angielskiego episkopatu przypomniał też o zasługach zamordowanego polityka dla relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Stolicą Apostolską. "Jako katolik rozumiał on rolę i znaczenie Stolicy Apostolskiej. To właśnie on w 2006 r. powołał do życia Parlamentarną Grupę ds. Relacji ze Stolicą Apostolską, składającą się z osób różnych wyznań i przekonań. Przez lata przewodniczył kilku wizytom parlamentarnym w Rzymie. Odegrał kluczową rolę w historycznej wizycie papieża Benedykta w Parlamencie w 2010 r. oraz w wizycie powrotnej przedstawicieli Brytyjskiego Dworu Królewskiego w Rzymie w następnym roku. Wspierał te pełne wzajemnego szacunku relacje poprzez spotkania z kard. Parolinem, papieskim sekretarzem stanu, oraz z innymi przywódcami katolickimi" - napisał kard. Nichols.

David Amess zginął w następstwie wielokrotnie zadanych ciosów nożem, w piątek 15 października, podczas pełnienia obowiązków i spotkań z obywatelami w biurze poselskim w Leigh-on-Sea, w hrabstwie Essex.