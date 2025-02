Zakopane: Śledztwo ws. nożownika od quadów

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu objęła nadzorem śledztwo w sprawie nożownika z wypożyczalni quadów w Zakopanem - przekazała PAP szefowa prokuratury zakopiańskiej Aneta Hładki.

"Prokuratura okręgowa nakazała zweryfikować, czy policja lub inne instytucje prowadziły postępowania dotyczące przejazdów quadów, czy skuterów śnieżnych po gruntach wbrew woli właścicieli tych gruntów, mianowicie, czy pokrzywdzeni zgłaszali tego typu naruszenia własności przez firmy zajmujące się wynajmem pojazdów terenowych" - powiedziała prokurator.

Do ataku uzbrojonego w nóż właściciela wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych w Zakopanem doszło w minioną niedzielę. Wtedy właściciele dewastowanych przez pojazdy terenowe pól na granicy Poronina i Zakopanego przyszli do właściciela wypożyczalni, domagając się zaprzestania tej działalności na ich nieruchomościach. Wtedy mężczyzna zaatakował nożem jednego z właścicieli rozjeżdżanych pól.

Stanisław G. został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i spowodowania uszczerbku na ciele poprzez atak nożem. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Śledczy zabezpieczyli m.in. nóż wielofunkcyjny, którym napastnik zaatakował. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał ok. 1,9 promila w organizmie. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny i 10 tys. zł poręczenia majątkowego. Ma on także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 m. Prokurator dodała, że na obecnym etapie nie uzgadniano kwestii dobrowolnego poddania się karze.

Starosta tatrzański Andrzej Skupień powiedział po tych zdarzeniach, że potrzebne są zmiany w prawie, aby wyeliminować problem rozjeżdżania pól. Po ataku nożownika ruszyły wzmożone policyjne kontrole osób poruszających się na quadach i skuterach śnieżnych na Podhalu. W działaniach biorą też udział strażnicy gminni wyposażeni w pojazdy terenowe i drony.

Od redakcji Wiara.pl

Dla jeżdżących na quadach to świetna zabawa. Da tych, po których gruntach jeżdżą, hałas i zniszczenia. Zasady poruszania się quadami powinny być dawno prawnie uregulowane, a prawo powinno być konsekwentnie egzekwowane. Do tego dochodzi jeszcze jedno: kierowcy quadów i śnieżnych skuterów na szlakach turystycznych bywają zwyczajnie niebezpieczni. Zmuszają do schodzenia z drogi, co nie zawsze jest możliwe do szybkiego zrealizowania...