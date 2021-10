10-latek dostał brawa podczas papieskiej audiencji

Papież o wolności i spontaniczności dziecka, które podeszło do niego podczas audiencji ogólnej: musimy mieć odwagę jak dzieci, by zbliżyć się do Pana i na Niego się otworzyć (20.10.21) pic.twitter.com/hxILXnKsvG — Radio Watykańskie (@rwatykanskie) 20 października 2021

Ojciec Święty zamienił z chłopcem kilka słów i uściskał go serdecznie. W auli na widok tej sceny rozległy się głośne brawa. W dalszej kolejności chłopiec wyraził pragnienie otrzymania papieskiej piuski, następnie w towarzystwie mamy zszedł z podium. Na początku katechezy Ojciec Święty odniósł się do tej niezwykłej sceny.

„W tych dniach mówimy o wolności wiary, wsłuchując się w List do Galatów. Ale przypomniało mi się to, co Jezus powiedział o spontaniczności i wolności dzieci, kiedy to dziecko miało swobodę podejścia i poruszania się tak, jakby było w domu... A Jezus mówi nam: «Nawet wy, jeśli nie będziecie zachowywać się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego». Odwaga, by zbliżyć się do Pana, by otworzyć się na Pana, by nie bać się Pana: dziękuję temu dziecku za lekcję, której udzieliło nam wszystkim – podkreślił Papież. - I niech Pan pomoże mu w jego ograniczeniu, w jego rozwoju, ponieważ dał to świadectwo, które wypłynęło z jego serca. Dzieci nie mają automatycznego tłumacza od serca do życia: serce idzie dalej.“