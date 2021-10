Abp Gänswein: Benedykt XVI pełen życia mimo tęsknoty za niebem  

W liście kondolencyjnym do swojego byłego kolegi o. prof. Gerharda Winklera z opactwa Wilhering, Benedykt XVI napisał między innymi: "Teraz przybył w zaświaty, gdzie jestem pewien, że wielu przyjaciół już na niego czekało. Mam nadzieję, że wkrótce do nich dołączę." List ten trafił w ostatnich dniach na pierwsze strony wielu gazet na całym świecie.

Abp Gänswein podkreślił, że list "został napisany z miłością i pochodzi z serca". Jednocześnie dodał, że papież senior oczywiście świadomie przygotowuje się na śmierć. "Sztuka dobrego umierania, to znaczy ars moriendi, jest częścią życia chrześcijańskiego. Papież Benedykt czyni to od wielu lat. A jednak jest on absolutnie pełen życia. Stabilny w swojej fizycznej słabości, kryształowo czysty w swojej głowie i obdarzony typowym bawarskim humorem" - powiedział arcybiskup.

Rzecznik metropolity Wiednia kard. Christopha Schönborna, Michael Prüller, w podobny sposób zinterpretował słowa papieża seniora w wiedeńskiej gazecie kościelnej "Der Sonntag". "Rozumienie jego wypowiedzi jako tęsknoty za śmiercią byłoby nieporozumieniem" - stwierdził rzecznik diecezji.

- To, że chrześcijanie z jednej strony gorąco wspierają życie np. poprzez szpitale, walkę z aborcją i eutanazją, odrzucenie kary śmierci i organizowanie "Tygodnia dla Życia", a jednocześnie mówią o umieraniu jako o "zysku", przygotowują się do "dobrej śmierci" i czczą męczenników, którzy woleli śmierć od życia, jest tylko pozornie paradoksalne", wyjaśnił Prüller. Jego zdaniem "obie strony pasują do siebie i przynależą do siebie, gdy tylko w grę wchodzi Bóg, który powołał człowieka do istnienia z miłości i widzi sens każdego indywidualnego życia. Zgodnie z chrześcijańskim zrozumieniem, Bóg też decyduje, kiedy nasze życie się wypełni".

O. Gerhard Winkler, który zmarł pod koniec września w wieku 91 lat, był cystersem z Wilhering i profesorem historii Kościoła na Uniwersytecie w Salzburgu w latach 1983-1999. Wcześniej od 1974 r. był profesorem na uniwersytecie w Ratyzbonie tak jak Joseph Ratzinger (1969-1977), późniejszy papież Benedykt XVI. W liście kondolencyjnym z 2 października, który opactwo Wilhering opublikowało na swojej stronie internetowej, papież senior, który w 2013 r. zrezygnował z papieskiego urzędu, napisał: "Spośród wszystkich kolegów i przyjaciół był mi najbliższy. Jego pogoda ducha i głęboka wiara zawsze mnie ujmowały. Teraz przybył w zaświaty, gdzie jestem pewien, że wielu przyjaciół już na niego czekało. Mam nadzieję, że wkrótce do nich dołączę".