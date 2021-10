Papież: Solidarność nadaje treść wierze  

Tematem tegorocznego spotkania jest poszukiwanie rozwiązań dla bolączek świata, takich jak niesprawiedliwość, nierówność i wykluczenie. Franciszek zaznaczył, że współczesne systemy ekonomiczne niszczą życie w imię bożka pieniądza, zaszczepiają pazerne postawy wobec zasobów ziemi i podsycają wiele form nierówności. „Nie możemy pozostać na to obojętni, ale odpowiedzią na niesprawiedliwość i wyzysk nie może być wyłącznie potępienie, ale przede wszystkim aktywne promowanie dobra” – wskazał Papież.

Przypomniał, że promowaniem dobra zajmuje się właśnie fundacja Centesimus Annus Pro Pontifice. Papież wyraził wdzięczność jej członkom zwłaszcza za działalność edukacyjną, zaangażowanie w finansowanie studiów i badań dla młodzieży nad nowymi modelami rozwoju ekonomicznego i społecznego, inspirowanymi przez społeczne nauczenie Kościoła. Podkreślił, że to właśnie członkowie fundacji wprowadzają je w życie, budując fundamenty pod gospodarki szanujące godność człowieka.

- Katolicka nauka społeczna jest skarbem tradycji Kościoła! Solidarność, współpraca, odpowiedzialność – te trzy słowa, które w tych dniach stawiacie w centrum waszej refleksji, przywołują na myśl tajemnicę Trójjedynego Boga. Bóg jest komunią osób i kieruje nas do samorealizacji poprzez wielkoduszne otwarcie się na innych (solidarność), przez współpracę (współdziałanie) i poprzez zaangażowanie na ich rzecz (odpowiedzialność) – podkreślił Papież Franciszek. – W każdym przejawie życia społecznego: w relacjach międzyludzkich, w pracy, w zaangażowaniu obywatelskim, w relacji ze stworzeniem, w polityce: w każdej sferze jesteśmy dziś bardziej niż kiedykolwiek zobowiązani do dawania świadectwa troski o innych, do wychodzenia poza siebie, do bezinteresownego zaangażowania się w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i równego, w którym nie przeważa egoizm i partykularne interesy. Jednocześnie jesteśmy wezwani do czujności, jeśli chodzi o poszanowanie osoby ludzkiej, jej wolności i ochronę jej nienaruszalnej godności. Jest to misja wprowadzania w życie nauki społecznej Kościoła - stwierdził.

Papież przypomniał, że poprzez wcielenie Bóg stał się nam bliski. Wszyscy jesteśmy więc wezwani do uznania w każdej kobiecie siostry i w każdym mężczyźnie brata. Żyjąc w takim przekonaniu możemy współpracować ze sobą dla dobra wszystkich, nie zamykając się na nikogo, nikogo nie wykluczając i nie ulegając uprzedzeniom.

- Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do miłości bez granic i bez ograniczeń, do znaku i świadectwa, że potrafimy wyjść poza mury egoizmu oraz interesów osobistych i narodowych; poza władzę pieniądza, która często decyduje o losach narodów; poza zasieki ideologii, które dzielą i potęgują nienawiść; poza wszelkie bariery historyczne i kulturowe, a przede wszystkim poza obojętność, która jest na porządku dziennym. Wszyscy możemy być braćmi, a zatem musimy myśleć i działać jak bracia wobec wszystkich. Może się to wydawać nieosiągalną utopią. Jednak my wierzmy, że jest to możliwy do zrealizowania sen, ponieważ jest to marzeniem Trójjedynego Boga. Z jego pomocą możemy to marzenie zrealizować jeszcze na tym świecie – zapewnił Ojciec Święty. – Dlatego wielkim zadaniem jest budowanie świata większej solidarności, sprawiedliwości i uczciwości. Dla wierzącego nie jest to wyjście poza nauczanie katolickie, ale sposób na nadanie treści wierze, chwalenie Boga, który jest miłośnikiem człowieka i życia - dodał.

Wydarzeniem, które zrodziło ideę utworzenia fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice było opublikowanie encykliki Jana Pawła II „Centesimus Annus” 1 maja 1991 roku, w setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum” Leona XIII. Ojciec Święty przekazuje w niej swoją wizję dotyczącą kwestii społecznych, która stawia człowieka w centrum wszelkich działań gospodarczych.

Lektura tego tekstu skłoniła katolickich liderów biznesu i finansów do połączenia sił w rozpowszechnianiu podstawowych zasad społecznego nauczania Kościoła wyrażonych w encyklice, a jednocześnie poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności Stolicy Apostolskiej, które musi odpowiadać na wciąż rosnące potrzeby całego Kościoła i ludzkości.

Biznesmeni i bankierzy zaczęli szukać poparcia dla swojego pomysłu fundacji. Pod kierunkiem kard. Rosalio Castillo Lary i abp. Giovanniego Lajolo pomysł nabrał realnych kształtów i został przedstawiony Ojcu Świętemu. 5 czerwca 1993 r. Jan Paweł II ustanowił fundację Centesimus Annus Pro Pontifice.