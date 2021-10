Spektakularny obryw skalny w Tatrach w rejonie Morskiego Oka  

Piątkowy obryw skalny z ścian Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego w kierunku Przełęczy pod Chłopkiem, choć wywołał spektakularną lawinę spadających głazów, nie był czymś niezwykłym.

Lawina kamienna w rejonie Morskiego Oka - KU PRZESTRODZE



"Obrywy skalne są zjawiskiem naturalnym, powszechnie występującym w górach typu alpejskiego. Ich przyczyny są zróżnicowane. Najczęściej na wystąpienie obrywu składa się kilka czynników, jak na przykład lokalna geologia, tektonika czy warunki atmosferyczne" - wyjaśniła Kołodziejska.

Moment zejścia skalnej lawiny w kierunku Morskiego Oka nagrał przypadkowy turysta i umieścił w sieci.

Poprzedni, sporych rozmiarów obryw skalny w Tatrach, miał miejsce w rejonie Niebieskiej Turni w maju 2018 roku. Wówczas został zniszczony fragment popularnego szlaku między Świnicą, a Przełęczą Zawrat.

Dwa tygodnie temu do jeszcze większego obrywu doszło we włoskich Dolomitach, gdzie w kierunku jednej z miejscowości runął cały wierzchołek góry w masywie Croda Marcora, ok 5 km na południe od Cortina d'Ampezzo. Nagranie tej lawiny zobaczysz tutaj: