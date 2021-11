Papież wzywa do modlitwy za chorych na depresję

W intencji na listopad przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża, polecane są szczególnie osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. Franciszek zauważa, że skrajne wyczerpanie, depresja i udręka to jedne z najczęstszych problemów współczesnego świata.

„Przeciążenie pracą i stres zawodowy powodują u wielu osób skrajne wyczerpanie: psychiczne, emocjonalne, afektywne i fizyczne. Smutek, apatia i zmęczenie duchowe zdominowały życie ludzi przytłoczonych tempem współczesnego życia. Spróbujmy być blisko tych, którzy są wyczerpani, zrozpaczeni, bez nadziei, często po prostu słuchając w milczeniu, ponieważ nie możemy pójść i powiedzieć człowiekowi: «Nie, życie nie jest takie. Posłuchaj mnie, dam ci receptę». Nie ma na to recepty - zauważa Franciszek.

Papieskie Wideo Osoby cierpiące na depresję - Papieskie Wideo – Listopad 2021



"Nie zapominajmy także, że obok niezbędnego wsparcia psychologicznego, użytecznego i skutecznego, pomagają im także słowa Jezusa – podkreślił Papież. – Przychodzą mi na myśl i do serca słowa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię». Módlmy się, aby ludzie, którzy cierpią z powodu depresji lub skrajnego wyczerpania, otrzymali wsparcie od wszystkich i otrzymali światło, które otworzy ich na życie" - dodał papież.

Depresja jest poważną chorobą, która staje się coraz poważniejszym problemem społecznym - dotyka coraz większej grupy ludzi, a jej konsekwencje dotykają zarówno samych chorych, jak i ich otoczenia rodzinnego czy zawodowego. Szacuje się, że na depresję zachorować może nawet 15% społeczeństwa, a ryzyko choroby wzrasta wraz z wiekiem. Nieleczona depresja prowadzi do prób samobójczych, z których wiele okazuje się skutecznych - według danych Policji w 2020 roku dokonano 5156 zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Dla porównania - liczba ofiar wypadków drogowych jest o połowę niższa.

Zobacz też: I znów o depresji

W społeczeństwie ciągle silny jest lęk przed chorobami psychicznymi, a wizyta u psychiatry dla wielu osób oznacza stygmatyzację. - Niestety często trafiają do nas ludzie w zaawansowanej depresji, wyczerpani wieloma miesiącami zmagań. A moglibyśmy pomóc im o wiele, wiele wcześniej! - mówiła przed kilkoma tygodniami prof. Irena Krupka-Matuszczyk w rozmowie z Marcinem Jakimowiczem. Tymczasem depresję można skutecznie leczyć, łącząc stosowanie leków przepisanych przez psychiatrę z psychoterapią.

Gdzie szukać pomocy?

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

(dane ze strony pacjent.gov.pl)

Informacje na temat depresji i jej leczenia można znaleźć także na stronie Forum przeciw depresji.