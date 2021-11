Oprócz niego uhonorowane zostaną trzy inne osoby. Krzyżem Zesłańców Sybiru odznaczony zostanie Władysław Popławski, który w czasie II wojny światowej trafił na Syberię, Krzyżem Wolności i Solidarności - Maciej Szmigiel, działacz opozycji demokratycznej z lat 80., a medalem Bene Merito - poeta i dramatopisarz Edmund Matyjaszek.

Franklin, który przybył do Wielkiej Brytanii w 1940 r. i latał w polskim Dywizjonie 304, w zeszłym tygodniu obchodził 102. urodziny, ale dopiero dwa lata temu poznał swoją prawdziwą datę urodzenia i dowiedział się, że jest o dwa lata starszy niż wynikało z dokumentów. Jego wszystkie dokumenty zostały zniszczone w czasie niemieckiego bombardowania miejscowości Sopoćkinie, a w nowo wyrobionych jako datę urodzenia wpisano 7 listopada 1921 r. Franklin podejrzewał, że ta data jest niewłaściwa, ale dopiero dwa lata temu, na krótko przed tym, gdy miał obchodzić 98. urodziny, udało się ustalić prawdziwą datę - 3 listopada 1919 r., co oznaczało, że były to setne urodziny. Historię tę opisał wówczas dziennik "Daily Mirror".

W Dywizjonie 304 służył jako radiooperator. Pierwszy lot bojowy, w którym uczestniczył, miał miejsce 21 sierpnia 1944 r., a do końca wojny brał udział w 26. Wbrew pojawiającym się w niektórych źródłach internetowych informacjom, nie jest on jednak ostatnim mieszkającym w Wielkiej Brytanii członkiem Polskich Sił Powietrznych.

Wręczenie odznaczeń będzie miało miejsce podczas przyjęcia z Okazji Narodowego Dnia Niepodległości, które odbędzie się w Ambasadzie RP w piątek wieczorem.

Oprócz tego w ten weekend uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbywają się też w innych miejscach. Od czwartku do piątku w Ognisku Polskim w Londynie, najstarszym w brytyjskiej stolicy klubie polskim, prezentowana jest wystawa "Polskie Symbole Narodowe". Z kolei Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii obchody Święta Niepodległości organizuje w niedzielę. Tego dnia w południe w londyńskim kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny, a następnie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) wykonane zostaną utwory Ignacego Jana Paderewskiego, odbędzie się wykład prof. Normana Daviesa i występy polonijnego zespołu Mazury oraz dzieci z polskich szkół w Wielkiej Brytanii.