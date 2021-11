Czy opozycja powinna współpracować z rządem ws. kryzysu na granicy?  

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl, którego wynik opublikowano w niedzielę na stronie internetowej, zapytano czy - ich zdaniem - opozycja powinna współpracować z rządem ws. kryzysu na granicy Polski z Białorusią.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 69,8 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 8,4 proc. ankietowanych. 21,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

"Częściej za współpracą opozycji z rządem są mężczyźni (71 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (72 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (76 proc.) oraz osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że w tej sprawie opozycja powinna współpracować z rządem - z 56 proc. w grupie do 24 lat, do 75 proc. wśród osób powyżej 50 lat" - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 listopada 2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.