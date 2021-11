Sergio Aguero kończy karierę z powodu wady serca  

30 października w meczu Barcelony z Deportivo Alaves Aguero upadł na murawę z powodu silnego bólu klatce piersiowej. Został przewieziony do szpitala i poddany badaniom. Jak donosi portal Onet.pl te wykazały arytmię serca. To spowodowało, że piłkarz zdecydował o zakończeniu kariery zawodowego piłkarza. Konferencja w tej sprawie ma się odbyć w najbliższych dniach.



Aguero przeniósł się do katalońskiego giganta w ostatnie wakacje, zdążył strzelić w barwach Barcy tylko jednego gola - w meczu z Realem Madryt. Jednak jego klubowa kariera jest niezwykle bogata i udana: w 663 występach klubowych strzelił on 379 goli. Był filarem takich klubów jak Athletico Madryt i Manchester City. W tym drugim klubie został najlepszym strzelcem w historii klubu (260 goli) i najlepszym zagranicznym snajperem w historii Premier League (184 trafienia).