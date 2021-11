Gminne żłobki mogą zdrożeć  

Samorządy analizują, jak skorzystać na rodzinnym kapitale opiekuńczym. Państwo dopłaci 400 zł miesięcznie do opieki - pisze w środę "Rzeczpospolita".

Jak podaje dziennik, ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym może być "prezentem nie tylko dla rodziców, ale i samorządów". "Część gmin już deklaruje, że w przyszłorocznych opłatach za żłobki uwzględni możliwość uzyskania przez rodziców dofinansowania z budżetu państwa do czesnego. Tak jest np. w Aleksandrowie Kujawskim. Ewentualne podwyżki rozważa też Kraków i Warszawa" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Do końca czerwca gmina uczestniczy w resortowym programie Maluch+. Rodzice płacą tylko za wyżywienie, nie za pobyt. Po zakończeniu projektu gmina, ustalając opłatę, uwzględni możliwość uzyskania dofinansowania z rodzinnego kapitału opiekuńczego" - mówi w rozmowie z "Rz"

Gazeta zaznacza, że od kwietnia 2022 roku m.in. na pierwsze lub jedyne dziecko uczęszczające do żłobka będzie można dostać 400 zł dofinansowania od państwa. "Pieniądze wpłyną na konto żłobka. Dofinansowanie nie może być jednak wyższe niż czesne w żłobku. Część samorządów już jednak dopłaca do placówek, by zwiększyć ich dostępność" - pisze dziennik.

"W Warszawie są darmowe. W wielu gminach opłaty są niższe niż 200 zł. Dlatego samorządy nie wykluczają, że podniosą czesne. Rodzice i tak tego nie odczują" - czytamy.

"Miesięczna opłata za opiekę wynosi 199 zł. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym aktualnie analizowana jest możliwość podniesienia opłat w żłobkach gminnych" - powiedział gazecie Przemysław Cichy, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Z kolei Marcelina Bogdanowicz z warszawskiego ratusza w rozmowie z "Rz" przyznaje, że sytuacja budżetowa miasta jest trudna. "Dlatego będziemy analizować każdy wariant, który umożliwi nam rozwój żłobków z jednoczesnym zachowaniem zasady równości dostępu do usługi żłobkowej na obecnym poziomie, dla wszystkich" - mówi Marcelina Bogdanowicz.

"Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym po rozpatrzeniu poprawek Senatu została uchwalona przez Sejm w zeszłym tygodniu. Przepisy o dofinansowaniu do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wejdą w życie dopiero z początkiem kwietnia przyszłego roku. Dlatego samorządy dopiero rozpoczynają analizy" - tłumaczy dziennik.

Jak dodaje, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że podmioty prowadzące instytucje opieki, mając na uwadze cel dofinansowania, nie powinny wykorzystywać go na swoje potrzeby. Ich adresatami powinni być rodzice.