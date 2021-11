Grzegorz Turnau i Igor Herbut zaśpiewali dla Zupy na Plantach  

Piotr Żyłka, jeden z twórców Zupy na Plantach (akcji, dzięki której grupa krakowskich społeczników wspiera osoby bezdomne i znajdujące się w skrajnie trudnej sytuacji), przekonuje, że warto - choćby małymi krokami - budować trochę bardziej wrażliwy świat. Czasem wbrew wszystkiemu. Świat, w którym żaden człowiek nie jest wykluczany i pozostawiony sam sobie w potrzebie.

Historia z piosenką zaczęła się zaś od marzenia. - Chciałem zaprosić do opowiedzenia tego wszystkiego, co dla nas w Zupie na Plantach jest najważniejsze, pewnego krakowskiego artystę. Słuchanie jego muzyki już w dzieciństwie mocno wpłynęło na to, jakim człowiekiem staram się dziś być - wspomina Piotr.

Zdobył więc adres e-mail Grzegorza Turnaua, a napisał do niego - jak mówi - i z nadzieją, że się uda, i ze świadomością, że szanse na to są niewielkie. Potem nastała cisza. Na tyle długa, że Piotrek zdążył pogodzić się z tym, że tym razem chyba jednak nie wyszło. I nagle, w momencie, w którym w zasadzie już zapomniał o sprawie, przyszła odpowiedź: "Jest o czym rozmawiać. Spotkajmy się".

Z Grzegorzem Turnauem spotkał się na Kazimierzu. Pogadali "tak od serca" - że ekipie Zupy zależy na tym, by w każdym człowieku dostrzegać człowieka. - Pokazałem mu też naszą siedzibę na Celnej 5. Później znowu było trochę ciszy i w końcu Grzegorz napisał słowa do piosenki. Tak, jak tylko on potrafi. Poruszające i chwytające za serce. Jakby znał nas od wielu lat - opowiada P. Żyłka.

Minęło kilka tygodni i artysta znów się odezwał. Miał już skomponowaną muzykę i pomysł, by piosenkę wykonać w duecie. Nawet już wymyślił z kim. - Tym kimś był Igor Herbut. W końcu, tydzień temu, spotkaliśmy się wszyscy w naszej ŻyWej Pracowni, na ulicach Krakowa i na Plantach. Artyści, wolontariusze i osoby z doświadczeniem bezdomności. Ludzie pozornie różni, ale bardzo sobie bliscy. I nagraliśmy razem coś pięknego. Tak właśnie powstał utwór "Zupa na Plantach", napisany specjalnie na nasze 5. urodziny - mówi Piotrek.

Piosenki można posłuchać TUTAJ.