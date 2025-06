Poznań: Msza św. w rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego  

We wtorek w poznańskiej katerze odprawiono uroczystą mszę św. w rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego. Szczątki pierwszego polskiego króla spoczywają w podziemiach świątyni.

We wtorek 17 czerwca przypada 1000. rocznica śmierci króla Bolesława Chrobrego. Z tej okazji w poznańskiej katedrze na Ostrowie Tumskim, gdzie został pochowany pierwszy król Polski, odprawiono uroczystą mszę św. O symbolicznej godzinie 10.25, podobnie jak w innych najstarszych polskich katedrach, zabiły kościelne dzwony.

Metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński podkreślił w homilii, że rok 2025 przypomina o tysiącletniej spuściźnie Bolesława Chrobrego, a w centrum uwagi znalazł się jubileusz koronacji oraz właśnie dzień śmierci pierwszego króla.

Metropolita przypomniał, że "Bolesław Chrobry zasłynął jako władca, który udzielił schronienia biskupowi Wojciechowi i poparł jego misyjną wyprawę do Prus. Po śmierci świętego wykupił jego ciało i złożył w Gnieźnie. Pozyskał w ten sposób dla swego młodego Kościoła bezcenne relikwie męczennika. Chrobry był współpracownikiem i sojusznikiem cesarza Ottona III, którego gościł na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku".

Hierarcha podkreślił, że Mieszko I zostawił swojemu synowi państwo w "niezłym stanie, niemniej był to jeszcze twór bardzo młody, nieustabilizowany. Dopiero zasługą Chrobrego stały się jego stabilizacja i uczynienie z tego zlepka rozmaitych terytoriów Polski".

"Chrobry w odczuciu współczesnych, nie tylko swoich poddanych Polaków, bo za jego panowania możemy już mówić nie o Polanach, lecz o Polakach, ale także w opinii zagranicznej już przed koronacją uchodził za króla, władcę potężnego, wyróżniającego się spośród książąt, jakich przecież w cesarstwie i poza nim nie brakowało. Był władcą ponadprzeciętnym. To nie ulega wątpliwości. Zjazd gnieźnieński i koronacja potwierdzają to w najwyższym stopniu" - zaznaczył.

Kończąc homilię, arcybiskup przypomniał słowa kronikarza, który zapisał, że zanim Chrobry wydał ostatnie tchnienie, przestrzegł swoich towarzyszy "przed tymi, co ogień buntu zapalają".

"Można zatem powiedzieć, że życie Bolesława Chrobrego pisało także coraz głębsze otwarcie się na ducha chrześcijaństwa, który nieco inaczej pojmował, niż dotąd to rozumiano, podejście do drugiego człowieka. Takie ostrzeżenie mogło się zrodzić w głowie kronikarza, dobrze znającego wydarzenia kolejnych lat, ale także kierującego swoje przesłanie, jak przystało na solidnego kronikarza - ku przyszłości, także tej bardzo odległej, z troską o losy Polski. Niech więc i dzisiaj w naszych sercach i uszach te słowa przestrogi +przed tymi, co ogień buntu zapalają+, rozbrzmiewają i przekładają się na postawę każdego z nas" - zaznaczył metropolita poznański.

W mszy wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta i regionu. Po niej delegacje złożyły kwiaty w Złotej Kaplicy. To właśnie tam - zgodnie z historycznymi przekazami - pochowani są pierwsi władcy Polski Mieszko I i Bolesław Chrobry.

Złota Kaplica została wzniesiona na miejscu średniowiecznej kaplicy Najświętszej Marii Panny. We wtorek, 17 czerwca, będzie można ją zwiedzić bezpłatnie z przewodnikiem. Będzie dostępna do godz. 18.

Także we wtorek otwarto wystawę "Bolesław Chrobry z Poznania po władzę i koronę" w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim. Ekspozycja poświęcona jest grodowi poznańskiemu jako prawdopodobnemu miejscu narodzin pierwszego króla oraz jego wiecznego spoczynku w tutejszej katedrze. Zwiedzający mogą pobrać specjalną aplikację pozwalającą na "podróż w czasie" i zapoznanie się z odkrytymi na wyspie zabytkami.

We wtorek otwarto również ekspozycję w Rezerwacie Archeologicznym "Genius loci". Ma ona zachęcać do poznania aktualnych wyników badań prowadzonych na Ostrowie Tumskim oraz studiów nad początkami monarchii piastowskiej i roli stolicy Wielkopolski w czasach Bolesława Chrobrego. W ramach ekspozycji można zobaczyć m.in. liczne prezentacje, film popularnonaukowy i wywiady z naukowcami.

Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski w 1025 roku, najpewniej w Wielkanoc 18 kwietnia lub w uroczystość św. Wojciecha. Miejscem koronacji była najprawdopodobniej katedra gnieźnieńska. Chrobry zmarł 17 czerwca 1025 roku. Po śmieci władcy, jeszcze w tym samym roku, na króla Polski koronowany został syn Chrobrego Mieszko II Lambert.