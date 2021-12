Nie tylko Kościół rzymskokatolicki rozpoczyna dziś czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Adwent rozpoczynają dziś także ewangelicy, natomiast we wschodnich Kościołach chrześcijańskich, m.in. w Kościele greckokatolickim i prawosławnym, czas ten nazywa się Postem Filipowym i trwa 40 dni.

Post Filipowy rozpoczyna się zawsze 28 listopada, a swoją nazwę bierze od imienia apostoła, którego wspomnienie wypada w przeddzień rozpoczęcia postu. Okres ten zakończy się 6 stycznia, kiedy w Kościołach posługujących się kalendarzem juliańskim przypada wigilia Bożego Narodzenia.



Podobnie jak Wielki Post, Post Filipowy trwa 40 dni. Nie ma jednak tak mocnego charakteru pokutnego. Mimo to wierni nie organizują hucznych zabaw albo wesel. Zachęceni są także do większej wstrzemięźliwości w jedzeniu, a przede wszystkim do odpowiedniego przygotowania duchowego do świąt poprzez spowiedź i udział w rekolekcjach.



Historia Postu Filipowego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Początkowo różna była jego długość. Sprawę uregulował Sobór Konstantynopolski w 1166 r., który nakazał zachować czterdzieści dni postu przed świętem Bożego Narodzenia.



Wśród wschodnich Kościołów chrześcijańskich w Polsce najliczniejsze są Cerkwie: prawosławna i greckokatolicka. W odróżnieniu od prawosławia, grekokatolicy zachowują łączność z papieżem i uznają jego prymat, będąc w jedności z Kościołem rzymskokatolickim.



Najwięcej prawosławnych zamieszkuje tereny Podlasia, a grekokatolików województwa: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie.