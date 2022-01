Przełom epoki to czas na ponowne odkrycie małżeństwa i rodziny  

Przypomina ona główne elementy papieskiego nauczania o rodzinie od Humanae vitae Pawła VI po Amoris laetitia Papieża Franciszka.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, bp Leuzzi zauważa, że aktualna zmiana epoki to również czas ponownego odkrywania rodziny. Przypomina on, że przez kilkadziesiąt lat społeczeństwo nie interesowało się tą kwestią. W ostatnich latach coś zaczyna się zmieniać i Kościół ma w tym odegrania ważną rolę.

„Wydaje mi się, że naszym zadaniem jest ukazywanie roli miłości małżeńskiej i rodziny zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu Kościoła, jako szczególnego powołania. Życie małżeńskie pozornie wydaje się czym obcym dla naszego społeczeństwa – mówi papieskiej rozgłośni bp Leuzzi. – Wiadomo jednak, że jeśli zależy nam budowaniu braterstwa, to musimy też ponownie docenić rolę małżeństwa i rodziny. To jest bowiem fundament godności człowieka. To tam doświadcza on miłości i przekonuje się, że każdy z nas ma wartość sam w sobie, a nie ze względu na coś innego. Tego uczą rodziny. Kościół musi o tym przypominać. Takie jest jego zadanie względem społeczeństwa, które ma dziś wiele trudności z promowaniem prawdziwego braterstwa”.