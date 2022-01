To mądra i zabawna książka, a choć dla dzieci, to dotyka spraw najwyższego kalibru. Szczerze polecamy także dorosłym.

Nauka i wiara… Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dwa światy, których nie sposób ze sobą pogodzić, i że jeden z nich z konieczności musi być światem fałszywym. Właśnie do takich wniosków dochodzi ośmioletni Antek - główny bohater książki, pasjonat wiedzy o dinozaurach i historii rozwoju życia na Ziemi. Jako że nie jest już małym dzieckiem i coraz więcej rozumie, kiedy kolejny raz wysłuchuje biblijnej opowieści o stworzeniu świata, stawia jej poważne oskarżenie o kłamstwo.

Ze swych podejrzeń zwierza się swojemu tacie, a ten w odpowiedzi zaprasza syna do zabawy w wyjątkową rozprawę sądową. Na ławie oskarżonych siada opowieść o siedmiu pierwszych dniach świata opisanych na pierwszych stronach Biblii, zaś na sędziego w sprawie zostaje powołany dinozaur Figo - prehistoryczny ulubieniec chłopca. Rozprawy sądowe toczą się w rodzinnej codzienności wypełnionej zarówno radościami, jak również bolesnymi doświadczeniami, które niełatwo jest przetrwać, szczególnie kiedy jako ośmioletnie dziecko poszukuje się odpowiedzi na pytanie: w którym dniu Bóg stworzył śmierć? W poszukiwaniach chłopca niezłomnie wspiera go jego tata. Czy wspólnie odnajdą to, czego oczekiwali? No i jaki będzie ostateczny werdykt sędziego Figa?

Choć najnowsza książka tarnowskiej pisarki Anny Kościółek pt. "Dinozaur Figo i siedem pierwszych dni świata" napisana jest dla dzieci od 8. roku życia, to z pewnością nie zawiodą się także dorośli. "Czas poświęcony na lekturę tej książki - niezależnie od tego czy Czytelnik będzie kilkuletnim dzieckiem, czy człowiekiem dorosłym - z całą pewnością nie będzie czasem zmarnowanym. Kto szuka argumentów za tym, że nauka nie jest zagrożeniem dla wiary, a wiara nie przekreśla nauki, znajdzie je właśnie tutaj" - rekomenduje ks. prof. Tadeusz Pabjan, wykładowca filozofii przyrody i filozofii nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, którego wkład w powstanie tej pozycji jest według autorki nie do przecenienia.

Beata Malec-Suwara /Foto Gość Wieczory filozoficzne z ks. dr hab. Tadeuszem Pabjanem odbywały się w tarnowskiej Alegorii 2018, 2019 i 2020 roku.

- Pomysł na tę książkę zrodził się podczas spotkań z ks. prof. Tadeuszem Pabjanem, które odbywały się w tarnowskiej Alegorii. Problem wyszedł w czasie dyskusji między uczestnikami. Ponadto ksiądz profesor czuwał nad merytoryczną stroną tej książki. Bez jego pomocy nie odważyłabym się jej napisać. Sam proces pracy nad nią był fascynującym czasem dla mnie samej, odkrywania i rozumienia świata, poukładania pewnych kwestii. Czuję się po przygodzie z tą książką bogatsza - mówi autorka.

Ks. prof. Tadeusz Pabjan zauważa, że nie zna żadnej innej pozycji dla dzieci o takiej tematyce. - Według mnie jest to pierwsza tego typu książka, a więc w dobrym tego słowa znaczeniu pionierska. Mam nadzieję, że zostanie bardzo dobrze przyjęta przez czytelników. Przeznaczona jest dla dzieci, ale również dorośli znajdą tu sporo ciekawych argumentów za tym, że nauka nie sprzeciwia się wierze - dodaje.

Czytelnicy pochodzący z tarnowskich Mościc bez problemu odnajdą w tej lekturze także lokalny wątek, co sprawi im dodatkową przyjemność. Książka została wydana pod koniec grudnia 2021 roku przez Wydawnictwo Lupan. Patronat nad nią sprawują m.in. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych z Krakowa i "Mały Gość Niedzielny".