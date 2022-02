Papież: Trzeba rozwijać w nowych pokoleniach świadomość grozy Zagłady  

Papież Franciszek w obchodzony w czwartek Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaapelował o rozwijanie w nowych pokoleniach świadomości grozy Zagłady, by budować przyszłość, w której godność człowieka nie będzie deptana.

Na profilu Pontifex na Twitterze, redagowanym w dziewięciu językach, w tym po polsku, Watykan zamieścił następujące słowa papieża: "Obchodzimy dziś Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Trzeba rozwijać w nowych pokoleniach świadomość grozy tej ciemnej strony historii, aby budować przyszłość, w której godność człowieka już nigdy nie będzie deptana".

W środę podczas audiencji generalnej Franciszek powiedział: "Konieczne jest przypomnienie eksterminacji milionów Żydów i osób różnej narodowości i wyznań. To nieopisane okrucieństwo nie może się więcej powtórzyć".

"Apeluję do wszystkich, zwłaszcza do wychowawców i rodzin, aby sprzyjali wzrastaniu w nowych pokoleniach świadomości grozy tej czarnej karty historii, aby nigdy nie została ona zapomniana; tak, by możliwe było budowanie przyszłości, w której godność ludzka nie będzie więcej deptana" - mówił papież.