Papież zaprosił włoską młodzież do Rzymu  

Informując o tym, że Ojciec Święty zaprosił włoską młodzież do Rzymu kard. Gualtiero Bassetti zauważył, że młodzi ludzie bardzo dotkliwie przeżyli zamknięcie i restrykcje związane z nauką zdalną. Przewodniczący episkopatu Włoch podkreślił, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebują znaków nadziei, a takim właśnie będzie dialog Franciszka z młodymi.

Spotkanie wpisuje się w projekt pt. „Ziarna na wietrze”, który ma być impulsem do odnowienia duszpasterstwa po trudnym czasie pandemii. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są młodzi w wieku od 12 do lat. Franciszek ma odpowiadać na pytania młodych, a następnie wziąć udział w czuwaniu modlitewnym. W czasie pielgrzymki do Rzymu młodzi będą rozważać 21 rozdział Ewangelii św. Mateusza .