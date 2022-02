Litwa i Polska zapowiadają wzmocnienie współpracy wojskowej  

"Agresywne działania Rosji i Białorusi pokazują, że sytuacja bezpieczeństwa może się zmienić bardzo szybko i z pewnością nie na naszą korzyść. Dlatego nasza współpraca z Polakami w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bliższa i intensywniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział po spotkaniu Abukeviczius, którego cytuje litewski resort obrony.

Według komunikatu, wiceministrowie omówili obszary bezpieczeństwa i obrony, w których państwa widzą potencjał jeszcze bliższej współpracy. Tymi obszarami są siły powietrzne i morskie, akwizycje, cyberbezpieczeństwo, mobilność wojskową.

"Litwa proponuje również dążenie do większej interakcji między litewskimi i polskimi wojskami lądowymi, dlatego omówiono możliwości wspólnych ćwiczeń wojsk litewskich i polskich" - czytamy w komunikacie.

Wiceminister Ociepa jeszcze przed spotkaniem z litewskim kolegą w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że odbywa się ono z inicjatyw strony litewskiej.

"Nie ma żadnej wątpliwości, że najdalej wysuniętym przyczółkiem NATO i Unii Europejskiej na Wschód jest Estonia, Łotwa i Litwa i tutaj jedynym łącznikiem terytorialnym z tymi krajami jest właśnie Polska" - zauważył Ociepa, zaznaczając, że Polska jest "szczególnie zainteresowana, by zabezpieczyć te kraje".

Wiceminister przypomniał, że NATO jest zobowiązane bronić krajów bałtyckich, gdyż są one członkami Sojuszu, dlatego "jest niezwykle istotne, żebyśmy mieli to przepracowane politycznie i militarnie" i "Polska ma tutaj szczególną rolę do odegrania".

"Natomiast głęboko wierzymy, że jeżeli będziemy zachowywać jedność jako świat Zachodu, to jesteśmy znacznie silniejsi niż Rosja, w związku z czym do takiej agresji nie dojdzie" - powiedział wiceminister Ociepa.

Poinformował też, że w środę w Wilnie o bezpieczeństwie i sytuacji w regionie będzie rozmawiał wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Przydacz.