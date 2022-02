Abp Szewczuk: Największym złem jest to, że każdy buduje własną Ukrainę  

Mówił o tym arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk w kazaniu podczas liturgii w uroczystość Trzech Świętych Hierarchów 12 lutego w Kijowie. Jego zdaniem największym problemem Ukraińców jest to, że „każdy chce zbudować tylko taką Ukrainę, jaką sam sobie wyobraził i narzuca tę swoją myśl i wizję innym”. I ten właśnie „dzisiejszy skrajny indywidualizm, gdy mój pogląd jest ważniejszy od myśli innych, pokazuje swe oblicze i w Kościele, i w narodzie” – podkreślił mówca.

Nawiązując do obchodzonego w tym dniu święta, gdy Kościół wschodni wspomina trzech wielkich świętych z IV wieku: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, zaznaczył, że tworzą oni swego rodzaju jedność, jak Trójca Święta. Jedność tworzących Ją Osób nadaje głęboki sens temu świętu i jest Słowem Bożym dla dzisiejszej Ukrainy – przekonywał zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Wskazał, że „w naszym narodzie często brakuje jedności, bo każdy chce budować własną Ukrainę, narzucając ten swój pogląd innym”.

W tym kontekście kaznodzieja przypomniał, że mówił o tym już kilkadziesiąt lat temu metropolita Andrzej Szeptycki. Dodał jednak, że to „Kościół Chrystusowy jest sercem konsolidacji narodu, gdyż aby prawidłowo wierzyć, a zarazem uświadomić sobie i zrozumieć głębię sakramentu chrześcijańskiego, trzeba być członkiem wspólnoty, trzeba to wspólnie poznać, przeżyć, doświadczyć”. Dopiero wtedy można to wszystko sobie uświadomić – stwierdził z przekonaniem abp Szewczuk.

„Podobnie my dzisiaj w to święto, w obliczu tego wielkiego zagrożenia, jakie gromadzi się na naszych granicach, wobec wielkich wyzwań, stojących przed naszym narodem, widzimy, jak ważna dla bezpieczeństwa, dla przeżycia naszego narodu, jest nasza wewnętrzna jedność” – podkreślił zwierzchnik UKGK. Dodał, że „tylko ten, kto jest zjednoczony w swym wnętrzu, kto jest w stanie tworzyć wspólnotę ze swym bratem i siostrą, jest niezwyciężony”.