"Trwające wzmacnianie sił rosyjskich przy granicach Ukrainy jest powodem poważnego zaniepokojenia. My, ministrowie finansów G7, akcentujemy naszą gotowość do szybkich i decydujących działań w celu wsparcia ukraińskiej gospodarki" - napisali ministrowie we wspólnym oświadczeniu.

Ostrzegli, że "jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji przeciw Ukrainie spotka się z szybką, skoordynowaną i mocną odpowiedzią".

"Jesteśmy gotowi wspólnie nałożyć sankcje gospodarcze i finansowe, które będą miały ogromne i natychmiastowe konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki" - podkreślono.