Rzym: Zmarł kardynał Luigi De Magistris  

Kard. Luigi De Magistris urodził się w Cagliari 23 lutego 1926 r. Został wyświęcony na kapłana 12 kwietnia 1952 r. Studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W latach 1952-1958 pracował duszpastersko na terenie rodzimej archidiecezji Cagliari, a od 1 października 1958 r. był sekretarzem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. W lutym 1959 r. rozpoczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary, a w 1969 r. przeszedł do Rady do Spraw Publicznych Kościoła (obecnie Sekcja ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej).

Od 1979 r. był regensem Penitencjarii Apostolskiej.6 marca 1996 r. został mianowany biskupem tytularnym Nova, a 22 listopada 2001 r. - propenitencjarzem większym. Stanął na czele Penitencjarii Apostolskiej - najwyższego trybunału zajmującego się tzw. forum wewnętrznym, czyli kwestiami dotyczącymi sakramentu pokuty. Stanowisko to piastował do 7 października 2003 r. Był konsultorem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Spraw Kanonizacyjnych, ds. Ewangelizacji Narodów; ds. Duchowieństwa i Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. 4 października 2003 przeszedł na emeryturę. 14 lutego 2015 papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Po śmierci kardynała Luigi De Magistris do Kolegium Kardynalskiego należy 213 purpuratów, w tym 119 posiada prawo do udziału w ewentualnym konklawe, z których 9 ukończy w tym roku 80 lat – wiek w którym traci się prawo udziału w wyborze papieża.