Papież: często krytykujemy Kościół, ale czy potrafimy go kochać?

Ojciec Święty przypomniał, że Jezus i Maryja są w pewnym sensie zalążkiem Kościoła. I to właśnie ich chronił i strzegł św. Józef. Z tego wypływa bardzo ważny wymiar chrześcijańskiego powołania: chronić życie i rozwój ludzki, chronić serce człowieka i ludzką pracę. „Chrześcijanin, tak jak św. Józef musi chronić” – podkreślił Franciszek, przypominając, że Jezus przyszedł na świat jako słabe i bezbronne dziecko.

„Każda osoba głodna i spragniona, każdy cudzoziemiec, każdy emigrant, każda osoba bez okrycia, każdy chory, każdy więzień jest «Dziecięciem», którego strzeże św. Józef. Także my jesteśmy zaproszeni do chronienia tych ludzi, tych naszych braci i sióstr na wzór św. Józefa – mówił Papież Franciszek. - Dlatego właśnie jest on przyzywany jako opiekun wszystkich potrzebujących, wygnanych, strapionych, a także umierających. Także my musimy uczyć się od Józefa, jak strzec tych dóbr: miłować Dziecię i Jego Matkę; miłować sakramenty i lud Boży; miłować ubogich i naszą parafię. Każda z tych rzeczywistości jest zawsze Dziecięciem i Jego Matką. Musimy to chronić, ponieważ w ten sposób chronimy Jezusa, tak jak to robił Józef.“

Franciszek wskazał, że żyjemy w czasach, w których powszechna jest krytyka Kościoła, wytykanie jego niekonsekwencji, których jest wiele, jego grzechów. Pytał, czy w głębi serca kochamy Kościół takim, jaki jest. Ludem Bożym w drodze, pełnym ograniczeń, ale i ogromnego pragnienia służby i umiłowania Boga.

„Tylko miłość czyni nas zdolnymi do pełnego wyrażenia prawdy, w sposób bezstronny; do wskazywania tego, co szwankuje, ale także do uznania całego dobra i świętości, które są obecne w Kościele, począwszy właśnie od Jezusa i Maryi – mówił Franciszek. – Miłować Kościół, chronić Kościół i wraz z nim iść. Kościół to nie jest grupka ludzi wokół księdza, która wszystkimi rządzi. Kościołem jesteśmy my wszyscy. W drodze. Chronić jeden drugiego, chronić się nawzajem. Mam pytanie: czy kiedy mamy z kimś problem, to go chronimy, czy od raz potępiamy, niszczymy. Strzec. Chronić. Zachęcam was, abyście prosili o wstawiennictwo św. Józefa właśnie w najtrudniejszych chwilach waszego życia i życia waszych wspólnot. Gdy nasze błędy stają się skandalem, prośmy św. Józefa, aby dał nam odwagę mówienia prawdy, proszenia o przebaczenie i pokornego zaczynania od nowa.“