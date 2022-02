Benedyktynki z Żarnowca zapraszają na rekolekcje w ciszy

W opactwie benedyktynek w Żarnowcu siostry szerzej otwierają drzwi swojego domu dla chętnych pragnących zanurzyć się w kontemplacyjną ciszę.

Aktualnie prowadzą dwa typy rekolekcji. Pierwszy to zaproszenie do uczestnictwa w życiu monastycznym, z programem dnia mniszek. Wtedy to rekolektanci wraz z siostrami podejmują wspólną modlitwę i pracę. - Trzeba przyznać, że dla wielu nowym doświadczeniem jest praca w milczeniu: w ogrodzie czy w kuchni, np. przy obieraniu warzyw. Rekolektanci mówią nam, że nie wiedzieli, iż można pracować i porozumiewać się bez słów - mówi matka Faustyna Foryś.

Drugi typ to benedyktyńskie rekolekcje weekendowe z konferencjami, m.in. s. Borkowskiej. - Całość została podzielona na trzy części. Nie trzeba zaliczyć pierwszej, żeby przyjść na drugą. Ludzie przyjeżdżają tak, jak mogą. Ogólna zasada tych rekolekcji jest taka, żeby uświadomić sobie, iż żyjemy na świecie, który nie myśmy stworzyli i nawet nie do naszych celów został on stworzony. Z naszej strony jest to próba "podsłuchania Serca Syna Bożego", bo Ono w końcu czymś bije - podkreśla s. Małgorzata.

Poniżej podajemy najbliższe terminy rekolekcyjnych weekendów:

18-20.02 - I stopień (z konferencjami) - Wypłyń na głębię;

04-06.03 - Rekolekcje w ciszy - Słuchaj, znaczy najpierw zamilknij (bez konferencji);

22-24.04 - II stopień (z konferencjami): Poznaj Pana - przyszedł dla naszego zbawienia;

13-15.05 - Rekolekcje w ciszy - Słuchaj, znaczy najpierw zamilknij (bez konferencji);

10-12.06.2022 - III stopień (z konferencjami) - W Sercu naszego Pana.

Zgłoszenia siostry przyjmują mailowo na adres: rekolekcje@benedyktynki-zarnowiec.pl lub telefonicznie: 881 003 758. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu o rekolekcjach w Żarnowcu: