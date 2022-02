Premier: Koniec czasu naiwności, czas na dotkliwy pakiet sankcji  

Dość opowiadania i oświadczeń, potrzebujemy konkretnych działań. Jadę do Brukseli w jednym celu, by wypracować bardzo konkretny, dotkliwy pakiet sankcji wobec Rosji - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki przed wylotem na nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej.

"Dość opowiadania, oświadczeń o wsparciu dla Ukrainy, podświetlania budynków, koniec czasu naiwności. Dzisiaj potrzebujemy konkretnych działań" - powiedział szef polskiego rządu.

"Jadę do Brukseli w jednym zasadniczym celu - by wypracować bardzo konkretny, dotkliwy pakiet sankcji" - podkreślił premier przed wylotem.

Akcentował, że Polska przestrzegała przed tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę. "Mówiłem, że wojska się zbierają, nie bez przyczyny - po to by zaatakować naszego sąsiada" - wskazał.

Jedziemy po to, żeby wypracować wspólnie skuteczny pakiet sankcji wobec Rosji. Jedziemy po to, żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO - powiedział.

"Przekonuję wszystkich naszych partnerów, że dzisiaj musimy podjąć zasadnicze decyzje właśnie co do tego pakietu (sankcji - PAP), który będzie rozbudowany, będzie wystarczającym działaniem odstraszającym w stosunku do agresora" - powiedział Morawiecki.

Jak podkreślił, "napaść, inwazja na Ukrainę jest bezprecedensowym złamaniem prawa międzynarodowego, giną niewinni ludzie". "Dlatego Polska przestrzegała wcześniej i dziś jedziemy po to, żeby wypracować wspólnie ten pakiet sankcji, który będzie skuteczny. Jedziemy po to, żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO" - powiedział szef rządu.

"Zaopiekujmy się naszymi sąsiadami Z Ukrainy, bo oni teraz są w potrzebie" - zapewnił jednocześnie Morawiecki. Jak podkreślił "przyjaciół nie można zostawiać w biedzie". "Musimy im pomóc" - powiedział. Jak dodał - w związku z tym - jednym z celów jego wizyty w Brukseli jest wypracowanie przez UE "odpowiedniego pakietu wsparcia".

W czwartek wieczorem w Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt UE zwołany w związku z sytuacją na Ukrainie. KE przedstawić ma europejskim przywódcom do zatwierdzenia ogromny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków.