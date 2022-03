Rosyjscy katolicy modlą się o pokój  

W liście skierowanym do wiernych zachęcił katolików, by nie tracili wiary w moc Bożej Opatrzności i nadziei na zakończenie wojny. Księży wezwał do odmawiania po każdej Mszy modlitwy o pokój. W tej samej intencji odbyło się też w parafii św. Piotra i Pawła czuwanie Taizé. Z kolei 1 marca, w diecezji św. Klemensa w Saratowie, rozpocznie się dziewięciodniowa, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Coraz więcej wspólnot katolickich w całym kraju włącza się w tę inicjatywę.

Abp Paolo Pezzi podkreślił, że wielkim pocieszeniem dla katolików w Moskwie była wizyta Papieża w rosyjskiej ambasadzie. „Franciszek nie tylko słowami, ale przede wszystkim swoją obecnością, wyraził prośbę, aby broń została zastąpiona przez dialog i dyplomację. Poszukiwanie pojednania jest trudne, ale możliwe” – zaznaczył arcybiskup Moskwy.