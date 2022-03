4 marca w I piątek Wielkiego Postu obchodzimy po raz 6. w Kościele Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Modlitwy w intencji osób skrzywdzonych odbędą się w tym dniu w całej Polsce. „Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła” – apeluje Prymas abp Wojciech Polak. Przedstawiamy spis najważniejszych inicjatyw modlitewnych w diecezjach.

Osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, podkreślają, że wsparcie, które otrzymują od wspólnoty Kościoła, która modli się za nie w Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, jest im potrzebne.

„Każdego roku zaczynam myśleć o pierwszym piątku Wielkiego Postu i oczekiwać go dużo wcześniej. Nie ze względu na wyjątkowość wydarzeń tego dnia, ale ze względu na wielkie pragnienie zaufania Wspólnocie Kościoła na nowo… Mimo że czuję, że do tego zaufania jeszcze bardzo daleko, to pokorna obecność, dzielenie bólu, słowo „przepraszam” brzmią tego dnia dla mnie tak szczególnie. Wierzę, że są one dla mnie i Wspólnoty Kościoła drogą do siebie nawzajem” – pisze w swoim świadectwie skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym w Kościele (wspolnotazezranionymi.pl).

W przeddzień Dnia modlitwy i pokuty, w czwartek 3 marca o godz. 21.00 rozważanie Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze poprowadził ks. Grzegorz Szczygieł MS, duszpasterz osób pokrzywdzonych w zgromadzeniu saletynów.

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych inicjatyw modlitewnych zaplanowanych w dniu 4 marca:

Bydgoszcz, katedra św. Marcina i Mikołaja, godz. 11.30 – Droga Krzyżowa, przewodniczy bp Krzysztof Włodarczyk.

Gdańsk, archikatedra oliwska, g. 17.30 – Droga Krzyżowa.

Gliwice, Centrum Edukacyjne JP2 godz. 16.00 – spotkanie i wykład P. Marty Titaniec oraz ks. dra Piotra Studnickiego. Katedra, godz. 17.30 – modlitwa w trakcie Drogi Krzyżowej za Zranionych w Kościele pod przewodnictwem Prelegentów.

Gniezno, katedra, godz. 17.30 – Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak, Prymas Polski, będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej oraz Eucharystii o godz. 18.00.

Kalisz, katedra św. Mikołaja, godz. 19.30 – nabożeństwo, przewodniczy bp. Damian Bryl.

Katowice, archikatedra Chrystusa Króla, godz. 17.15 – Droga Krzyżowa, przewodniczy abp. Wiktor Skworc.

Kraków, Sanktuarium św. Jana Pawła II, godz. 17.00 – Msza św., przewodniczy bp Damian Muskus. Po Mszy św. Droga Krzyżowa – prowadzenie: duszpasterz osób pokrzywdzonych ks. Artur Chłopek razem ze świeckimi katolikami z Krakowa.

Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, godz. 15.00. modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia poprowadzą siostry Matki Bożej Miłosierdzia.

Legnica, katedra, godz. 11.30, Droga Krzyżowa oraz w Eucharystia o godz. 12.00.

Lublin, katedra, godz. 20.00 – modlitewne spotkanie duchowieństwa archidiecezji pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika. W programie spotkania zaplanowana została Droga Krzyżowa z udziałem biskupów i prezbiterów.

Łódź, katedra, godz. 18.00 – Droga Krzyżowa, przewodniczy abp Grzegorz Ryś.

Olsztyn, katedra św. Jakuba, godz. 19.00 – Msza św., przewodniczy abp Józef Górzyński. Przed Mszą św. o godz.18.15 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Płock, katedra, g. 17.00 – Droga Krzyżowa, przewodniczy bp Piotr Libera.

Poznań, archikatedra, godz. 19.00 – Droga Krzyżowa.

Radom, bazylika św. Kazimierza, godz. 17.00 – Droga Krzyżowa, przewodniczy Marek Solarczyk, a po niej wraz z delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Jarosławem Wojtkunem i innymi kapłanami będzie celebrował Mszę św. o godz. 18.00.

Sandomierz, kościół św. Michała Archanioła godz. 17.30 – Droga Krzyżowa, przewodniczy bp Krzysztof Nitkiewicz.

Szczecin, bazylika św. Jakuba godz. 18.00 – Msza św., przewodniczy biskup pomocniczy Henryk Wejman.

Świdnica, katedra, godz. 17.30 – Droga Krzyżowa – prowadzi duszpasterz ds. ochrony małoletnich ks. Krzysztof Iwaniszyn. Msza św., godz. 18.00 przewodniczy bp Adam Bałabuch.

Świebodzin, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego g. 18.00 – Droga Krzyżowa prowadzona przez alumnów Seminarium Duchownego; Eucharystia g. 18.30 – przewodniczy delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Dariusz Mazurkiewicz.

Tarnów, katedra, godz. 17.30 – Droga Krzyżowa, przewodniczy duszpasterz osób pokrzywdzonych ks. Adam Nita, a następnie Msza o godz. 18.00.

Toruń – katedra śś. Janów, godz. 18.30.

Warszawa, katedra św. Jana Chrzciciela, 18.00. Msza św. – przewodniczy bp Michał Janocha.

Warszawa, katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, godz. 17.00 – Droga Krzyżowa, przewodniczy bp Romuald Kamiński.

Kościół Greckokatolicki, Archieparchia Przemysko-Warszawska

Morąg, parafia greckokatolicka pw. św., godz. 17.00 – Msza św., przewodniczy delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Jarosław Storoniak.

Modlitwy w tym dniu zaplanowane są także kościołach i kaplicach zakonów męskich i żeńskich.

Materiały duszpasterskie trafiły już do parafii

Materiały duszpasterskie pomocne w przygotowaniu modlitw zostały rozesłane za pośrednictwem kurii biskupich do parafii. Są też zamieszczone na stronie wspolnotazezranionymi.pl. W tegorocznych materiałach znajduje się rozważanie Drogi Krzyżowej, propozycja dwóch homilii, modlitwy wiernych oraz rozważania bolesnych tajemnic różańca.

– Autorem rozważań Drogi Krzyżowej , krótkich, ale głębokich teologicznie , jest o. Tomasz Grabowski, dominikanin. Biskup Damian Muskus, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej oraz ks. Jakub Kołacz SJ, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, przygotowali propozycje homilii do tekstów Ewangelii odczytywanych tego dnia w kościołach – wylicza ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

W materiałach znalazły się także rozważania różańcowe, które przygotowały siostry zakonne z telefonu zaufania „Siostry dla Sióstr” i siostry towarzyszące osobom zranionym.

**

Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich to duszpasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Franciszka.