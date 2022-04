Ukraina. Reeny od miesiąca czeka na swoją panią. Nie wie, że nie wróci  

Suczka Reeny, bardzo chora, już od miesiąca czeka na powrót swojej pani przy wejściu do domu. Wcześniej była nierozłączna z Tetianą, która niestety już nie wróci. "Dzieje się to w Makarowie, miejscu śmierci i zniszczenia na równi z pobliską Buczą i innymi miastami w rejonie Kijowa, opuszczonymi przez Rosjan na początku kwietnia" - pisze Alessandro Vinci we włoskim "Corriere della Sera".

Jak można przeczytać w postach A. Geraszczenki, kobieta miała zostać zgwałcona i zabita przez rosyjskiego żołnierza z czeczeńskiego oddziału Ramzana Kadyrowa 16 marca. Od tego czasu Reeny, która ma 9 lat i jest bardzo chora, nie przestaje tęsknić za panią. Po odjeździe Rosjan psem zaopiekowali się sąsiedzi, ale nie było sposobu, żeby zabrać ją sprzed drzwi domu. Tymczasem miejsce to jest nadal niebezpieczne, bo pobliski garaż jest zaminowany.

This is Reeny, 9 years old. Her human Tetiana we wrote about was brutally murdered. Reeny doesn't know and still waits for her. No one took care of Reeny during the month of occupation. Now looking for kind hands who will help her recover.#GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/l3SzIXn6Ff