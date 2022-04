Kolejny wybuch w kopalni "Pniówek" - poszkodowani ratownicy  

O kolejnej eksplozji, do której doszło w czwartkowy wieczór, poinformował Wyższy Urząd Górniczy. Poszkodowani są ratownicy, którzy prowadzili akcję ratunkową w celu odnalezienia zaginionych wcześniej 7 osób. Do wybuchu doszło w momencie, kiedy ratownicy wycofywali się z miejsca zagrożenia. Udało im się wydostać o własnych siłach

To już trzeci wybuch metanu od środy w pawłowickiej kopalni. W środę doszło do dwóch eksplozji w wyniku których zginęło 5 osób, 20 górników jest rannych, a 7 uznaje się za zaginionych. Poszukiwani to dwaj górnicy, którzy zostali poszkodowani w środowym wybuchu oraz 5 ratowników, którzy brali udział w akcji poszukiwawczej, ale kontakt z nimi został utracony.