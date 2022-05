Według rzecznika Pentagonu Johna Kirby'ego Austin w czasie rozmowy podkreślił także znaczenie utrzymania linii komunikacyjnych między USA i Rosją. Kirby nie zdradził innych szczegółów rozmowy.

Wprost oskarżam Siergieja Szojgu o co najmniej kryminalne zaniedbania.‼️‼️ Nie mam podstaw, by oskarżać go o zdradę, ale go o to podejrzewam‼️‼️ - powiedział Igor Girkin, były dowódca donieckich separatystów i pułkownik rezerwy Specnazu GRU.https://t.co/rO7VKraIIC pic.twitter.com/v2uBgCRE86