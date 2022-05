Siły ukraińskie kontratakują w rejonie Iziumu  

W obwodzie charkowskim siły ukraińskie przeszły do kontrofensywy w kierunku iziumskim (na południowym wschodzie regionu) - poinformował szef obwodu Ołeh Syniehubow. Podkreślił, że w ciągu minionej doby nie było ostrzałów głównego miasta regionu, Charkowa.

Syniehubow, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina wskazał, że kierunek iziumski jest miejscem najzacieklejszych walk w obwodzie charkowskim. Dodał następnie: "tam nasze siły przeszły do kontrofensywy. Na niektórych kierunkach wróg się cofa".

Przekazał, że Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy, od początku wojny będące pod ostrzałami - nie był ostrzeliwany w ciągu ostatniej doby. Wojska rosyjskie ostrzeliwały mniejsze miejscowości. "To świadczy o tym, że nie można tracić czujności" - napisał Syniehunow. Szef władz obwodowych wezwał mieszkańców, by stosowali się do alarmów przeciwlotniczych.

Zaapelował też do mieszkańców tych obszarów, które zostały niedawno odbite z rąk Rosjan, by nie spieszyli się z powrotem do domów, ze względu na zaminowanie terenu i obiektów. "Wróg wycofując się zaminował absolutnie wszystko - podwórza, pasma leśne, pobocza dróg, nawet łóżeczka dla dzieci. Teraz trwa praca nad rozminowaniem" - napisał Syniehubow na komunikatorze Telegram.

