Górski Bieg Frassatiego 2022: Ostatnie dwa tygodnie zapisów!  

Na 21-kilometrową trasę naszego górskiego półmaratonu wystartujemy po raz czwarty już 11 czerwca. Spotkamy się nad brzegiem Jeziora Międzybrodzkiego w Beskidzie Małym na starcie IV Górskiego Biegu Frassatiego. To jeden z najbardziej cenionych przez biegaczy górskich półmaratonów w Polsce - bieg nagrodzony trzema statuetkami w plebiscycie na najlepsze biegi górskie "Złote Kozice". W Międzybrodziu Bialskim - niezwykle malowniczej miejscowości w sercu Beskidu Małego, spotkają się ponownie biegaczki i biegacze amatorzy z całego kraju i nie tylko – na listach startowych obecni są uczestnicy z 5 państw. Jeszcze tylko do 1 czerwca można dołączyć do tego grona. Regulamin biegu i link do zapisów znajdziecie na stronie biegfrassatiego.gosc.pl

W czasie biegu zostanie też rozegrana dodatkowa klasyfikacja dla osób duchownych: III Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Biegach Górskich. Mogą w nich wziąć udział zarejestrowani księża, zakonnicy i siostry zakonne, którzy przy rejestracji wybiorą dodatkową kategorię – MP Duchowieństwa.

Z czym można spotkać się na trasie Górskiego Biegu Frassatiego? Bieg prowadzi jednymi z najciekawszych szlaków turystycznych w Beskidzie Małym - wokół Międzybrodzia Bialskiego, tuż obok Bielska-Białej. Na dystansie 21,7 km uczestnicy pokonują około 1120 m sumy przewyższeń i zdobywają kilka szczytów: m.in. Nowy Świat, Gaiki, Rogacz, Magurkę Wilkowicką i najwyższy szczyt pasma – zaliczany do Korony Gór Polski Czupel. Po drodze czekają na nich trzy punkty regeneracyjne (na 4, 8 i 15 kilometrze) oraz limit pośredni na 8 km, który wynosi 2 godziny. Ostatnie 3,5 kilometra trasy to szalony, bardzo szybki zbieg z Czupla do samego Międzybrodzia Bialskiego, gdzie na tym stosunkowo krótkim odcinku wysokość trasy opada aż o ponad 600 m. w pionie.

Rekord trasy należy do Marcina Kubicy, który pokonał cały dystans w 1 g . 40 min., a rekordzistką wśród kobiet jest Urszula Paprocka – 1 g . 59 min.

Patron biegu – bł. Pier Giorgio Frassati – był młodym Włochem, żyjącym na początku XX wieku w Piemoncie, u stóp Alp. Zafascynowany Bogiem, drugim człowiekiem i górami, łączył w doskonałych proporcjach te trzy pasje: prowadząc głębokie życie sakramentalne, pielęgnując przyjaźń z towarzyszami swoich górskich aktywności (uprawiał m.in. narciarstwo i wspinaczkę górską), a także ofiarnie służył najbardziej potrzebującym, ubogim mieszkańcom Turynu. W czasie tej służby zaraził się polio, która to choroba doprowadziła do jego nagłej śmierci 4 lipca 1925 r. Dziś jego pamięć i pasje są pielęgnowane m.in. w działającym w Polsce Towarzystwie Ciemnych Typów – wspólnocie wzorowanej na nieformalnej grupie o tej samej nazwie, założonej przed stu laty przez młodego Pier Giorgia i jego przyjaciół.

Organizatorem biegu jest Instytut Gość Media, wydawca „Gościa Niedzielnego”, a sponsorem głównym PKN Orlen.