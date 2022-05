Polka rekordzistką świata w biegu 48-godzinnym  

Nowy, kobiecy rekord świata w biegu 48-godzinnym został ustanowiony w czasie UltraPark Weekendu - imprezy organizowanej w Pabianicach. To jedyny bieg 48-godzinny w Polsce. Biegi 12- 24- i 48-godzinne to specyficzna konkurencja rozgrywana w ramach biegów ultramaratońskich. Zawodnicy biegają po wyznaczonej pętli (najczęściej nie jest długa, mierzy około 1-2 km). Zawody wygrywa biegacz, który w czasie 24 (lub w przypadku biegu 48-godzinnego - 48) godzin pokona najdłuższy dystans. Polska jest znana z tego, że mamy dobrych zawodników w tych konkurencjach, a najbardziej rozpoznawalną reprezentantką Biało-Czerwonych jest Patrycja Bereznowska.

To właśnie ona pobiła w Pabianicach rekord świata kobiet, ustanawiając nowy na niesamowicie wysokim poziomie 403, 320 km. Oznacza to, że przez dwie doby biegła nieustannie ze średnią prędkością ponad 8,4 km/h. Dotychczasowy rekord świata kobiet w tej konkurencji wynosił 397,1 km i od 12 lat należał do Japonki Sumie Inagaki.

Czy w czasie biegu 48-godzinnego trzeba biec bez przerwy? Nie! Uczestnicy takich zawodów robią przerwy w dogodnych dla siebie momentach, czy to na chwilę odpoczynku czy uzupełninie kalorii czy płynów. Faktem jest, że najlepsi starają się ograniczać przerwy do niezbędnego minimum, aby nie tracić czasu na pokonywanie kolejnych kilometrów.