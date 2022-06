Praca, zaszczyt, przygoda - poszukiwani wolontariusze  

Wolontariusze, którzy wykonywali taką pracę, mówią o ogromnych emocjach oraz o tym, że nie zamieniliby tego wyjazdu na żaden inny. Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne z Instytutem Pamięci Narodowej odbędą się w okresie wakacyjnym na Wileńszczyźnie. Chodzi o odkopywanie szczątków polskich bohaterów służących w Armii Krajowej, zamordowanych albo podczas II wojny światowej przez Niemców, albo po wojnie przez Sowietów.

- Do pracy szukamy głównie mężczyzn. Kobiety się już do nas zgłosiły, a poza tym będziemy wykonywać pracę fizyczną z łopatą w ręce. Trzeba przekopywać teren przez parę godzin dziennie. Wyjazdy są tygodniowe. Pierwszy od 11 do 17 lipca i drugi od 25 do 31 lipca. My pokrywamy koszty przejazdu, noclegu, wyżywienia, sprzętu. Uczestnik potrzebuje tylko załatwić sobie ubezpieczenie - mówi Eugeniusz Gosiewski ze stowarzyszenia Odra-Niemen.

Chętni mogą się zgłaszać na adres mailowy: e.gosiewski@odraniemen.org.

Wymagania? Sprawność fizyczna przede wszystkim. - Może być ktoś, kto interesuje się historią albo ktoś, kto po prostu chce pomóc. Gwarantujemy, że takiego wyjazdu się nie zapomina. Tej pracy towarzyszą wielkie emocje, szczególnie wtedy, kiedy odnajduje się szczątki. Są też momenty, kiedy wzrasta adrenalina, bo wydaje nam się, że jesteśmy blisko. Wielokrotnie brałem udział w takich pracach. Dwa razy byłem przy odnalezieniu szczątków. Niezwykły moment - opowiada E. Gosiewski.

Pamięta, jak jeden z chłopaków długo zastanawiał się nad wyjazdem. Ostatecznie pojechał. Miał szczęście, bo już drugiego dnia jego prac natrafiono na szczątki. Teraz nie zastanawiał się ani chwili. Już dawno się zgłosił. To bowiem piękny proces przywracania pamięci.