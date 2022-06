Hanna Suchocka laureatką Nagrody Klausa Hemmerlego 2022  

Ostatecznie uroczystość odbędzie się w akademii Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, a laudację wygłosi były przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK), Thomas Sternberg.

Pierwsza w Polsce kobieta-premier została uhonorowana za jej „zaangażowanie na rzecz prawa, sprawiedliwości i integracji” oraz za jej „rolę budowniczej mostów pojednania niemiecko-polskiego”, podkreśliło jury nagrody.

Hanna Suchocka była premierem Rzeczypospolitej Polski w latach 1992- 93, a następnie, w latach 1997-2000, ministrem sprawiedliwości. W kolejnych latach, do 2013, była ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej, a w 2014 papież Franciszek powołał ją w skład nowo utworzonej Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

Prof. Suchocka jest wykładowcą uniwersyteckim prawa konstytucyjnego, działa w różnych gremiach na rzecz praw człowieka oraz angażuje się w walkę z pedofilią w Kościele. Nagroda Klausa Hemmerlego jest również wyrazem uznania dla jej działań poza granicami Polski.

Przyznawana przez Ruch Focolare nagroda upamiętnia duchowe dziedzictwo byłego biskupa Akwizgranu Klausa Hemmerlego (1929-1994). Otrzymują ją osoby, będące „budowniczymi mostów” dialogu między Kościołami, religiami i światopoglądami. Niedotowana nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Jej dotychczasowymi laureatami są: żydowski profesor dr Ernst-Ludwig Ehrlich (2004), były przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, bp Chistian Krause (2006), ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I (2008), emerytowany biskup opolski Alfons Nossol (2010), minister kultury Bawarii i wieloletni przewodniczący Komitetu Katolików Niemieckich prof. Hans Meier (2012), nieżyjąca już lekarka trędowatych Ruth Pfau (2014), muzułmańska lekarka chorych na AIDS Noorjehan Abdul Majid z Mozambiku (2016) i w 2020 roku prawosławny arcybiskup Anastasios Yannoulatos z Albanii.

Ruch Focolare założyła w 1943 r. w Trydencie Chiara Lubich (1920-2008). Obecnie liczy on 140 tys. aktywnych członków i ponad 5 mln zaangażowanych przyjaciół i sympatyków. Oprócz katolików należą do niego chrześcijanie z ok. 300 Kościołów oraz wyznawcy innych religii. Ruch Focolare, oficjalnie został uznany przez Stolicę Apostolską w 1964 r. Jest obecny w 190 krajach świata, w tym również w Polsce. Jego przewodniczącą jest obecnie Maria Voce.