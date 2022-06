Premier: W najbliższych latach powstanie 1000 hal sportowych  

Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki w Raszynie (woj. mazowieckie) podczas konferencji prasowej wraz z ministrem sportu i turystyki Kamilem Bortniczukiem zapowiedzieli rozpoczęcie "wielkiego programu budowy hal łukowych".

To hale, które będą postawione w gminach miejsko-wiejskich, w gminach wiejskich, tam zwłaszcza, gdzie nie ma dziś jeszcze porządnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia.

Dodał, że "to wielka szansa dla bardzo wielu młodych ludzi, tych którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, dbają o swoje wychowanie fizyczne, ale też wszystkich tych, których my rodzice chcemy wyciągnąć sprzed telewizorów, sprzed komputerów, mediów społecznościowych do życia realnego i sportowego".

Jak wskazał Morawiecki "wiemy doskonale co się działo w pandemii Covid przez te dwa strasznie ciężkie lata". "Ilu młodych ludzi utknęło przed telewizorami, przed komputerami. Te hale sportowe będą te dzieciaki i młodzież wyciągać do zdrowszego życia" - podkreślił.

W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby tych hal powstało co najmniej tysiąc. Żeby była hala wzorcowa (...). To będą hale do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, ale także tenisa, po prostu hale wielofunkcyjne.

Jak poinformował premier "to będzie program, z którym ruszamy już teraz". "Już w tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym roku nasz plan, to wybudowanie 500 takich hal, w kolejnym roku - kolejne 500" - zapewnił.