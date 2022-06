Eucharystia sprawowana była na jasnogórskich wałach. Przewodniczył jej abp Wiktor Skworc, który na wstępie pozdrowił górników pracujących na Śląsku, podziękował im za podejmowane wysiłki związane ze zwiększeniem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie indywidualnym gospodarstwom.

Szanować dzieło stworzenia

Zwracając się do rzemieślników, abp Wiktor Skworc wymienił najważniejsze zadania, jakie stoją przed tą grupą. – Jesteście zobowiązani mieć na względzie dobro zatrudnionych przez was osób i ich rodzin. Ponosicie także odpowiedzialność gospodarczą w sensie otwarcia na innowacyjność i odpowiedzialność ekologiczną. Ta ostatnia – jawi się dziś jako szczególne wyzwanie dla świata i człowieka; trzeba szanować dzieło stworzenia, jakim jest świat, bo przecież nie można go jedynie konsumować i eksploatować, nie licząc się z jego prawami i obowiązkiem przekazania go przyszłym pokoleniom – podkreślał.

Wskazał także na troskę o przyszłe pokolenia. – Bądźcie też dla swoich dzieci, dla uczniów szkół branżowych i praktykantów, dla ludzi młodych świadkami wartości ludzkiej pracy jako drogi duchowego rozwoju. W ten sposób ułatwicie młodym ludziom odkrycie pasji i talentu, ostatecznie wybór zawodu – dodał.

Metropolita odniósł się także do bieżącej sytuacji. – W obliczu inflacji oraz innych zagrożeń dla pokoju gospodarczego, postulujemy właściwe, to znaczy ochraniające Was ustawodawstwo, prosimy o długowzroczność władzy podejmującej trudne decyzje, apelujemy o politykę prowadzoną w dialogu i transparentności procesów decyzyjnych i ukierunkowaną na dobro wspólne, a jest nim na pewno umocnienie rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej naszego kraju – mówił.

Rzeczowość istotna

Przypomniał również, że tegoroczny organizator pielgrzymki – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – obchodzi 100-lecie powstania. Zwrócił także uwagę na zasady, którymi kieruje się środowisko rzemieślników: ciągłość tradycji rodzinnych, osobowa relacja mistrz – uczeń, potrzeba współpracy. – Pragnę również zwrócić uwagę na łatwo dostrzegalną obecność Kościołów, szczególnie Kościoła katolickiego w wymiarze jego duszpasterskiego posługiwania, w zakresie wspólnotowym i w życiu osobistym przedstawicieli różnych cechów zrzeszonych w Izbie. A także na cześć i szacunek poszczególnych cechów wobec swoich świętych patronów, co wiąże się z obchodzeniem świąt patronalnych i fundowaniem sztandarów – mówił metropolita katowicki.

Dziękując za zaangażowanie w działania Izby, abp W. Skworc przypomniał słowa ks. Emila Szramka o mieszkańcach Górnego Śląska: „rzeczowość istotna. Idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość. Wytrwałość. Głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju”.

Nawiązując do odczytanej tego dnia Ewangelii i gniewu Apostołów na niegościnnych Samarytan, metropolita katowicki wyraził uznanie dla tych, którzy wykazali się ofiarnością wobec Ukraińców uciekających do Polski przed wojną. – Przybywamy na Jasną Górę z modlitwą błagalną o pokój, który jest wartością, dobrem fundamentalnym. Gdy go zabraknie – wszystkie inne wartości stają się bezwartościowe, bo niemożliwe do osiągania i realizacji. Wiec błagamy Królową Pokoju o wyjednanie u swego Syna, Księcia Pokoju, daru pokoju dla całej ludzkiej rodziny; także dla nas, żyjących w niepokoju o dziś i jutro, żyjących w czasach zawirowań politycznych, społecznych i gospodarczych, objawiających się inflacją i trudnościami w dostępie do surowców, i materiałów potrzebnych do produkcji oraz skokową zmiennością ich cen – mówił.

W trakcie Mszy św. abp Wiktor Skworc poświęcił wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej – pamiątki 41. Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę i 100-lecia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.