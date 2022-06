Międzynarodowy sukces autorki parafialnych komiksów  

W konkursie tym wzięło udział 130 tys. dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Łączy on różne kultury, a przede wszystkim przyczynia się do odkrywania niezwykłych talentów plastycznych.

Konkurs sponsorowany jest przez japońską fundację Biiku Bunka Kyokai wspierającą edukację artystyczną we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co.

Rozalia Bajer od lipca 2019 roku co tydzień tworzy komiks do parafialnej gazetki „Mater Dolorosa” przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – os. Brzeszcze. To lapidarne i wyrażone w języku komiksowym komentarze do niedzielnych czytań z Ewangelii. Dziewczyna należy do „Grupy Zadań Specjalnych” w parafii. Uczęszcza także na spotkania Oazy Młodzieżowej. W jawiszowickiej wspólnocie parafialnej jest współautorką różnych inicjatyw, tworząc oprócz komiksów grafiki i rysunki o tematyce religijnej.

W marcu 2020 roku zajęła pierwsze miejsce w XI Ogólnopolskim Szkolnym Konkursie Literackim „Czas szkoły, czas dojrzewania”. W kategorii „Komiks” otrzymała pierwszą nagrodę za pracę „Z biegiem czasu”. Już w 2018 roku znalazła się w gronie laureatów 34. Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej za mini-powieść pt. „Pieskie życie Fafika”.