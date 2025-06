Przemoc wobec dzieci w strefach konfliktów zbrojnych osiągnęła w minionym roku bezprecedensowy poziom, a najwięcej naruszeń praw człowieka odnotowano w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Demokratycznej Republice Konga, Somalii, Nigerii i Haiti - alarmuje ONZ w corocznym raporcie.

Według opublikowanego w czwartek raportu sekretarza generalnego Antonio Guterresa w 2024 roku potwierdzono ponad 41 tys. poważnych naruszeń praw dzieci na całym świecie. Obejmują one m.in. zabójstwa, przemoc seksualną i fizyczną, w tym okaleczenia, porwania, odmawianie dostępu do pomocy humanitarnej oraz przymusowy pobór. To wzrost o 25 proc. w porównaniu z 2023 rokiem, w którym liczba naruszeń praw dzieci już okazała się najwyższa od początku monitorowania tych zjawisk prawie 30 lat temu.

W konfliktach zbrojnych na świecie w 2024 r. zginęło ponad 4,5 tys. dzieci, a ponad 7 tys. doznało obrażeń. Łączna liczba dzieci dotkniętych przemocą wyniosła 22 495 - wynika z danych przedstawionych w raporcie.

"Krzyk tych 22 495 niewinnych dzieci, które zamiast uczyć się czytać lub grać w piłkę nożną, zostały zmuszone do nauki przetrwania wśród strzelanin i bombardowań, powinien nie dawać nam wszystkim spać w nocy. To musi być sygnał ostrzegawczy. Jesteśmy w punkcie, z którego nie ma odwrotu" - podkreśla Virginia Gamba, specjalna przedstawicielka szefa ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych.

Agencja AFP zwraca uwagę, że na terytoriach palestyńskich odnotowano ponad 8,5 tys. poważnych naruszeń prawa, w tym ponad 4,8 tys. w Strefie Gazy, gdzie zgodnie z danymi potwierdzonymi przez ONZ zginęło 1259 dzieci.

Źródła ONZ twierdzą, że weryfikują doniesienia o dodatkowych 4470 dzieciach zabitych w 2024 roku na ogarniętym wojną terytorium palestyńskim. Konflikt został wywołany bezprecedensowym atakiem Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

Kolejne miejsca na liście miejsc, w których dochodziło do przemocy wobec dzieci w związku z konfliktami zbrojnymi, zajęły: Demokratyczna Republika Konga (ponad 4 tys. poważnych naruszeń), Somalia (ponad 2,5 tys.), Nigeria (prawie 2,5 tys.) oraz Haiti (ponad 2,2 tys.).

Według raportu niepokojący trend wzrostu przemocy utrzymuje się od trzech lat. Przytaczają "listę hańby" odpowiedzialnych za naruszenia prawa. Znalazły się tam m.in. armia sudańska i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia, które walczą w Sudanie od ponad dwóch lat, oraz armia rosyjska ze względu na jej działania w Ukrainie. W tym ostatnim kraju, według ustaleń ONZ, liczba poważnych naruszeń wzrosła o 105 proc. między 2023 a 2024 rokiem.

Wśród podmiotów odpowiedzialnych za przemoc wobec dzieci nowy jest kolumbijski kartel Clan del Golfo, oskarżony o rekrutację dzieci. Kolumbia ogólnie odnotowała znaczny wzrost przypadków przymusowej rekrutacji nieletnich - z 262 w 2023 roku do 450 w kolejnym roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski