– Nasza historia zaczęła się od wspierania potrzeb parafii, w których byliśmy aktywni poprzez posługę i grupy parafialne. Z czasem jako grono przyjaciół postanowiliśmy wykorzystać nasze umiejętności zawodowe w dobrym celu i zawiązaliśmy firmę skupiającą się na usługach internetowych dla parafii. Zaczęliśmy w 2015 roku od stron internetowych, a z czasem docierały do nas nowe potrzeby od parafii – opowiada KAI Krzysztof Sobczak z zespołu Parafio.com.

Okoliczności pandemii sprawiły, że zapotrzebowanie na podobne usługi wzrosło, a do tego konieczne było ułatwienie parafiom zbieranie ofiar, zamawiania Mszy czy wypominek. „Skontaktował się z nami ks. Łukasz Bikun z parafii św. Jana Kantego w Słupsku z zapytaniem o rozszerzenie rozwiązań o księgę intencji i możliwość zamawiania intencji mszalnych online - i tak z początkiem 2021 roku powstała dzisiejsza aplikacja Parafio.com. Od tamtej pory kolejne parafie decydują się na Parafio.com, a my słuchamy nowych zgłaszanych potrzeb i w naturalny sposób rozwijamy aplikację wspólnie z parafiami” - dodaje Sobczak.

– Parafio zajęło się stroną techniczną, ja byłem kimś w rodzaju konsultanta merytorycznego, tzn. wyjaśniałem tajniki funkcjonowania księgi intencji papierowej, tak, by elektroniczna księga była prosta, czytelna, a nade wszystko, by pomagała w codziennym duszpasterskim funkcjonowaniu. Tak jak w szkole dziennik elektroniczny zastąpił papierowy, tak księga online może zastąpić papierową. Po przetestowaniu wersji demo, zaczęliśmy używać w naszej parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku księgę intencji online. Muszę przyznać, że nie wyobrażam już sobie przejścia na papierową – mówi ks. Łukasz Bikun podkreślając, że dla wiernych to technologiczne rozwiązanie nie stanowiło żadnego problemu.

Jak zauważa ks. Bikun, pojawiły się nowe osoby, które wolą zamawiać Msze św. w zaciszu swego domu, a z różnych przyczyn nie robiły tego nigdy w zakrystii czy biurze parafialnym. „Największym moim zdziwieniem było to, że nie spotkałem się z krytyką tego projektu ze strony mieszkańców mojej parafii” - mówi wskazując, że nawet osoby starsze, które wolą zgłaszać intencje w sposób tradycyjny, widząc jak ksiądz zapisuje je w telefonie czy komputerze cieszą się, że do parafii dotarł już XXI wiek.

Aplikacja Parafio.com przede wszystkim oferuje księżom prowadzenie księgi intencji oraz wiernym zamawianie w formie online intencji mszalnych, a także przyjmowanie darowizny szybkim przelewem online czy zgłoszeń na wypominki. Z perspektywy kancelarii Parafio.com w pełni zastępuje tradycyjną, fizyczną księgę intencji aplikacją, która jest dostępna z każdego miejsca na dowolnym urządzeniu poprzez przeglądarkę internetową.

– Automatycznie importujemy grafik Mszy świętych i nabożeństw na cały rok i osobiście przeprowadzamy parafię przez cały proces konfiguracji, dzięki czemu parafia może błyskawicznie rozpocząć korzystanie z aplikacji – wskazuje Krzysztof Sobczak.

Aplikacja umożliwia również m.in.: wyszukiwarka intencji, zarządzanie grafikiem, wydruki intencji, powiadomienia e-mail, raporty finansowe. Parafio.com integruje się ze stroną internetową parafii poprzez zamieszczenie linku do dedykowanej strony parafii w Parafio.com. Aby zamówić intencję, wystarczy odwiedzić stronę parafii, wybrać wolny termin Mszy św., wpisać intencję i zostawić darowiznę szybkim przelewem.

– Księga Intencji Online jest nade wszystko bezpieczna. Papierowa księga, czasem zostawiona bez opieki w zakrystii, mogła wpaść w niepowołane ręce, przez co trudniej było zachować RODO. Obecnie wgląd w księgę ma tylko duszpasterz, a jego konto zabezpieczone jest hasłem. Nie zdarza nam się już zapomnieć o księdze, nie potrzebujemy już grafologa, by odczytać niewyraźne pismo innego księdza. Jestem przekonany, że ta aplikacja może być wykorzystana z pożytkiem dla wiernych jak i dla samych duszpasterzy – podkreśla ks. Łukasz Bikun.

Z aplikacji korzystają również m. in. parafianie grekokatolickiego księdza Pawła Potocznego. Wskazuje on, że ten system przede wszystkim nie obciąża budżetu parafii, jest bardzo funkcjonalny i ułatwia funkcjonowanie kancelarii. „Co ciekawe, sprzyja również relacjom młodszego pokolenia ze starszym. Nasi seniorzy opowiadają, że proszą o pomoc w zamawianiu intencji wnuki, co stanowi okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń. Dziadkowie uczą się też przy okazji korzystania z technologii, a wnuki tego, jak ważne są sakramenty” - wskazuje proboszcz parafii grekokatolickiej w Cyganku.

– Aplikacja Parafio.com zmniejsza kolejki do kancelarii, wypełnia wolne intencje mszalne, zwiększa ofiary, a ponadto pozwala lepiej dotrzeć do mobilnych parafian. Średnio w parafiach, które korzystają z Parafio.com, około 1/3 to intencje zamawiane online, a w jednej z warszawskich parafii to już 50 proc. Szczególnie chętnie korzystają wierni, którzy nie mogliby przyjść w godzinach pracy kancelarii lub proszą o przyjęcie intencji w innych okolicznościach, np. podczas wizyty u chorego. W większych parafiach wyjątkowo doceniane są również: usprawnienie pracy kancelarii, organizacja grafiku oraz uproszczenie rozliczeń finansowych – wskazuje Krzysztof Sobczak.

Więcej informacji o aplikacji Parafio.com dostępne jest na stronie: parafio.com