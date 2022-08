Ambasador Jurasz napisał po audiencji u Franciszka, że usłyszał od niego: "Jestem bardzo blisko Ukrainy i chcę wyrazić tę bliskość przez moją wizytę".

Dyplomata dodał: "Przez wiele lat, a zwłaszcza od początku wojny Ukraina czekała na papieża i będę szczęśliwy witając go przed jego podróżą do Kazachstanu". Jurasz nie podał żadnych innych szczegółów.

Wizytę Franciszka w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtanie Watykan zapowiedział na 13-15 września, a okazją do niej jest zorganizowany tam zjazd przywódców religijnych ze świata. Papież spotka się tam prawdopodobnie z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem.

