27 sierpnia o godzinie 17:30 przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłosi publiczny wykład na temat spraw europejskich. Będzie można wziąć w nim udział, rejestrując się wcześniej.

Podczas tego specjalnego tygodnia dla młodzieży w wieku od 18 do 35 lat, w dniach od 22-28 sierpnia inni prelegenci poprowadzą warsztaty, wśród nich eksperci z różnych dziedzin, naukowcy, liderzy polityczni - pełny program zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Jak zaznaczył przeor wspólnoty, Brat Alois: „Naszym pragnieniem jako wspólnoty jest, aby wszyscy młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Taizé, mogli poczuć, że zaufanie do Boga pomaga im odnaleźć sens życia i podjąć odpowiedzialność po powrocie do domu. Wizyta Ursuli von der Leyen to ważny moment, który wskazuje, że aspiracje i zaangażowania młodego pokolenia są słyszane i brane pod uwagę przez przywódców politycznych i instytucje. Pod tym względem wizyta ta, w okresie poważnych kryzysów chwili obecnej, będzie znakiem nadziei” – stwierdził Brat Alois.

Po dwóch latach naznaczonych pandemią wiele osób przybyło do Taizé na spotkania międzynarodowe. Od Wielkanocy ponad 20 000 młodych ludzi przybyło, aby tydzień po tygodniu uczestniczyć w proponowanych zajęciach: modlitwie wspólnotowej, dzieleniu się w małych grupach, warsztatach refleksji, zadaniach praktycznych.

Poinformowano, ponadto, że jutro 20 sierpnia, w ramach „tygodnia świadectwa wiary prawosławnej", w Taizé będzie miał miejsce szczególny dzień. Przybędzie z Paryża stojący na czele Greckiej Metropolii Francji (związanej z Konstantynopolem), metropolita Dimitrios, aby o godz. 9 rano odprawić Boską Liturgię, w Kościele Pojednania.