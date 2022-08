Indie: Z powodu Covid-19 zmarło prawie 600 kapłanów i sióstr zakonnych  

Najnowszym przypadkiem jest werbista ks. Petrus Kullu, który odszedł do wieczności 18 sierpnia w prywatnym szpitalu w Mieście Nargarh we wschodnio indyjskim stanie Odisha.

Wiceprowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) we Wschodnich Indiach ks. Victor Rodrigues oświadczył, że jego współbrat zakonny zachorował 12 sierpnia na grypę sezonową i 4 dni później trafił do szpitala, gdzie lekarze rozpoznali u niego objawy Covid-19, chociaż wyniki badań były negatywne. Jego płuca były poważnie zajęte i 18 sierpnia kapłan zmarł. Jego pogrzeb odbył się 20 bm.

Informując o całej sprawie o. Mathew, będący redaktorem naczelnym anglojęzycznego tygodnika kościelnego "Indian Currents", powiedział azjatyckiej katolickiej agencji prasowej UCA News, że Kościół w Indiach bardzo cierpi z powodu tej choroby. “Każdy taki zgon jest wielką stratą dla nas, albowiem bardzo potrzebujemy misjonarzy oddanych służbie ludziom w odległych rejonach kraju”.

Zdaniem kapucyna-dziennikarza większość zmarłych księży i sióstr działało na placówkach misyjnych w tych częściach kraju, w których dostęp do dobrej opieki lekarskiej jest utrudniony. “U wielu z tych osób albo nie wykryto choroby w jej fazie początkowej, albo nie zapewniono im odpowiedniego leczenia, co doprowadziło do ich śmierci” – stwierdził zakonnik. Jednocześnie podkreślił, że wielu innych mogło udać się do miejsc, gdzie mieliby zapewnioną właściwą opiekę, ale nie chcieli oni opuszczać tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na taki luksus.

Według duchownego największe straty poniosło Towarzystwo Jezusowe (jezuici) – 44 kapłanów, następnie salezjanie – 17 i werbiści – 16. Wśród zgromadzeń żeńskich najwięcej zmarło misjonarek miłości – 23 i karmelitanek (CMC) – 12 sióstr. Przedstawiając swoje dane o. Mathew nie wykluczył, że rzeczywista liczba ofiar pandemii wśród ludzi Kościoła może być wyższa, zwłaszcza z pierwszych dni i tygodni zarazy.

Międzynarodowy portal informacyjny Our World Data podał niedawno, że w Indiach zachorowało dotychczas na Covid-19 ok. 44,3 mln osób a zmarło z tego powodu prawie 567 tysięcy.