W 2024 r. w wydarzeniach ewangelizacyjnych dla młodzieży organizowanych w całej Polsce od Wielkanocy do jesieni udział wzięło w sumie 250 tys. osób - powiedział PAP przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży bp Grzegorz Suchodolski.

Hierarcha poinformował, że na zbliżający się okres wakacyjny duszpasterstwo młodzieży przygotowało dla młodych ludzi wiele propozycji.

Największym wydarzeniem będzie Jubileusz Młodych. W jego ramach młodzież z całego świata przyjedzie do Rzymu, by od 28 lipca do 3 sierpnia wspólnie modlić się i spotkać z papieżem Leonem XIV.

Bp Suchodolski zaznaczył, że dla polskiej młodzieży, która uda się do Rzymu, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży wraz z Radą KEP ds. Duszpasterstwa Młodych przygotowało projekt Casa Polonia.

"Jest to miejsce, w którym będziemy gromadzić młodzież na słuchanie świadectw, konferencje, koncerty, ale także na wspólną modlitwę uwielbieniową i modlitwę eucharystyczną" - wyjaśnił.

Zwieńczeniem tego czasu będzie msza św. pod przewodnictwem papieża Leona XIV. Zostanie ona odprawiona 3 sierpnia na kampusie uniwersyteckim Tor Vergata - w miejscu, gdzie w 2000 r. odbywały się Światowe Dni Młodzieży ze św. Janem Pawłem II.

"Liczę, że w tym wydarzeniu udział weźmie 20 tys. młodych Polaków. Będzie im towarzyszyć 22 biskupów, 421 księży i 111 sióstr zakonnych z Polski. Młodzi wyruszą do Rzymu w 725 grupach, które są już oficjalnie zarejestrowane" - przekazał.

Zdaniem bp. Suchodolskiego kolejnym wydarzeniem, które przyciągnie młodych Polaków do Rzymu, będą kanonizacje młodzieżowych patronów - Carla Acutisa i Piotra Jerzego Frassatiego, które zostały zaplanowane na 7 września.

Hierarcha podkreślił, że na wakacje zaplanowano również wiele wydarzeń ogólnopolskich. Od 7 do 13 lipca w Kokotku odbędzie się Festiwal Życia, czyli tygodniowe wydarzenie ewangelizacyjne. W programie znajdą się m.in. koncerty, warsztaty, konferencje i przełajowy Bieg Festiwalowicza.

Bp Suchodolski przypomniał, że w diecezji siedleckiej 20-22 czerwca odbywać się będzie Jerycho Młodych, czyli trzydniowe spotkanie z warsztatami, koncertami, konferencjami i wspólną modlitwą. Zaznaczył, że oprócz propozycji dla młodych elementem Jerycha będą warsztaty dla rodziców i opiekunów.

"Będzie to propozycja dla tych rodziców, którzy mają trudności z dotarciem do swoich dzieci. Będą warsztaty na temat depresji, tego, jak rozmawiać z osobami w kryzysie i jak im towarzyszyć" - mówił.

Zaznaczył, że podobne wydarzenia ewangelizacyjne zostaną zorganizowane niemal we wszystkich polskich diecezjach. Ofertę wakacyjną dla młodych mają także zgromadzenia zakonne. Są to m.in. Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce, Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach czy Forum Młodzieży Nazaretańskiej w Żdżarach. Przekazał, że w ubiegłym roku od Wielkanocy do jesieni w takich wydarzeniach w Polsce uczestniczyło 250 tys. młodych osób.

Zapytany, w jaki sposób Kościół próbuje dotrzeć do młodych z zaproszeniem na wydarzenia ewangelizacyjne, bp Suchodolski zaznaczył, że często osobą, która zaprasza, nie jest ksiądz ani siostra zakonna, ale kolega ze szkoły.

"Młodzi są najlepszymi ewangelizatorami, oni najlepiej znają swoich rówieśników, wiedzą, jakich narzędzi i jakiego języka używać, żeby zaproszenie trafiło na podatny grunt" - ocenił.

Według bp. Suchodolskiego, kluczem do tworzenia duszpasterstwa młodzieży jest zrozumienie, że młodzi nie chcą być oceniani i pouczani.

"Młodzi chcą najpierw być wysłuchani. Dlatego szalenie ważne jest tworzenie miejsc, na poziomie parafii, diecezji, gdzie młodzi mogą ze sobą po prostu pobyć, a osoby duchowne mogą im towarzyszyć" - wyjaśnił.

Zdaniem hierarchy, do świata młodych nie da się przebić z pozycji autorytetu.

"To nie jest tak, że jeśli jestem biskupem i przyjadę na spotkanie z młodzieżą, to oni mnie od razu zaakceptują. Dzisiaj raczej młodzi przyjmą tego, kto jest ich towarzyszem drogi, tego, kto jest gotowy ich wysłuchać" - zastrzegł.

Dodał, że ważnym elementem duszpasterstwa młodzieży jest tworzenie miejsc, w których młodzi zmagający się z kryzysem psychicznym mogą uzyskać pomoc psychologa i terapeuty.

"Młodzi mają wiele pytań, także egzystencjalnych i duchowych. Ale praktyka pokazuje, że przyjęcie odpowiedzi Kościoła na te pytania jest możliwe tylko wtedy, kiedy najpierw my wysłuchamy ich żalów i krytyki, którą mają pod adresem Kościoła, a więc biskupów i duszpasterzy" - stwierdził.

Dodał, że błędem popełnianym często przez duszpasterzy jest skupienie się głównie na wymaganiach moralnych, a zaniedbanie głoszenia podstaw wiary katolickiej, czyli kerygmatu.

"Nie powinniśmy najpierw uczyć przykazań, a dopiero potem prowadzić do spotkania z Jezusem. To musi być odwrotnie" - mówił.

Dodał, że w duszpasterstwie młodzieży kluczowy jest paradygmat wolnościowy.

"Nie możemy młodych przymuszać do modlitwy indeksami, dzienniczkami, zbieraniem pieczątek za udział w mszy św. w czasie przygotowań do bierzmowania. Musimy traktować ich jak partnerów i pokazywać, że wiara zawsze jest osobistym wyborem dokonywanym w pełnej wolności. Tak właśnie działał Jezus" - zastrzegł.