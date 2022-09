Watykan: papież postanawia reformę Zakonu Maltańskiego  

W dekrecie Ojciec Święty podkreślił, że papieże, począwszy od Paschalisa II, „interweniowali, aby potwierdzić tożsamość, podtrzymać działania, pomóc przezwyciężyć kryzysy, a także zagwarantować istnienie i rozwój Zakonu Maltańskiego. Zaznaczył, że zależy on od Stolicy Apostolskiej. Wyznał: „z ojcowską troską i niepokojem śledziłem postępy Zakonu w tych latach, doceniając dzieła prowadzone w różnych częściach świata, także dzięki hojnemu wkładowi członków i wolontariuszy, a także dostrzegając potrzebę zapoczątkowania głębokiej odnowy duchowej, moralnej i instytucjonalnej całego Zakonu, zwłaszcza i nie tylko członków I klasy, ale także II klasy”.

Franciszek przypomniał, że udzielił specjalnych uprawnień swemu specjalnemu delegatowi, kardynałowi Silvano Tomasi. Ogłosił nową konstytucję, odwołał dotychczasowy zarząd i ustanowił tymczasowy. W skład nowej rady wchodzą: Emmanuel Rousseau jako Wielki Komandor, Riccardo Paternò di Montecupo jako Wielki Kanclerz, Alessandro de Franciscis jako Wielki Szpitalnik oraz Fabrizio Colonna jako Skarbnik.

Papież zwołał również kolejną Nadzwyczajną Kapitułę Generalną na 25 stycznia 2023 roku, którą przygotuje Delegat Specjalny i Namiestnik Wielkiego Mistrza Fra John Dunlpa, wspomagany przez Radę Tymczasową.

Zakon Maltański składa się z trzech klas. Pierwszą tworzą Kawalerowie Sprawiedliwości- profesi, oraz kapelani konwentualni, którzy muszą składać śluby ubóstwa czystości i posłuszeństwa, i żyją życiem zakonnym. Druga klasa to kawalerowie i damy posłuszeństwa. Należący do drugiej klasy zobowiązują się do życia w doskonałości chrześcijańskiej, stosownie do swego stanu, w duchu zakonu i w zakresie jego dzieł. Wreszcie „trzecia klasa” składa się z członków świeckich, którzy nie składają żadnych ślubów ani przyrzeczeń zakonnych. Tylko osoby należące do pierwszej klasy mogą jak dotąd zostać wybrane na Wielkiego Mistrza.